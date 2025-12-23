Logo Inklusion Sitio accesible
¡Otro tiroteo en Estados Unidos! Muere un oficial y el sospechoso tras ataque armado en Delaware

Un oficial de la Policía Estatal de Delaware perdió la vida este martes tras un tiroteo activo en oficinas del departamento de transporte en Wilmington.

Coche policía
La zona permanece acordonada por las autoridades locales.|Pixabay
Escrito por:  Jimena Romero

La tarde de este martes 23 de diciembre se transformó en una pesadilla para decenas de ciudadanos en Delaware. Alrededor de las 2:00 p.m., las autoridades recibieron reportes de un tiroteo en las instalaciones del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) ubicadas en Hessler Boulevard.

Lo que debía ser una jornada de trámites rutinarios antes de las fiestas navideñas se convirtió en una escena de caos.

Testigos relataron momentos de terror mientras buscaban refugio ante las detonaciones, mientras patrullas de diversas agencias rodeaban rápidamente el edificio para asegurar el área.

Muere oficial de policía en tiroteo

Con profunda tristeza, la Policía Estatal de Delaware confirmó que un oficial perdió la vida durante el incidente. El agente, cuya identidad se mantiene bajo reserva mientras se notifica a sus familiares, fue alcanzado por los disparos mientras intentaba neutralizar la amenaza y proteger a los civiles presentes.

El gobernador de Delaware, Matt Meyer, lamentó profundamente la pérdida: "Nuestras fuerzas del orden actuaron con rapidez para asegurar la escena. Estamos monitoreando de cerca la situación y acompañamos en el dolor a la familia de nuestro valiente oficial".

Tirador falleció durante el ataque en Delaware

Poco antes de las 3:00 p.m., las autoridades confirmaron que el sospechoso del ataque también falleció en la escena. Aunque inicialmente se mencionó que una persona estaba bajo custodia, el gobernador Meyer aclaró posteriormente que el tirador ya no representaba una amenaza al haber sido abatido.

Hasta el momento, no se han revelado los motivos detrás del ataque ni si existen más personas heridas. La Policía Estatal continúa evaluando la situación y procesando la evidencia en el lugar de los hechos para entender qué detonó este violento episodio.

Cierre total de oficinas en todo Delaware

Como respuesta inmediata a la tragedia, la División de Vehículos Motorizados de Delaware anunció el cierre de todas sus sedes en el estado hasta nuevo aviso. Esta medida busca garantizar la seguridad del personal y los usuarios mientras se asimila el impacto de lo ocurrido.

La congresista Sarah McBride expresó su consternación por el tiroteo: "Estoy orando por todos los afectados, especialmente por nuestros valientes oficiales. Estamos en contacto permanente con las autoridades estatales para obtener más información".

