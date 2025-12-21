¡Increíble! Ladrones disfrazados de Santa Claus y sus elfos asaltan un supermercado en Canadá

Era la semana previa a la Navidad cuando los clientes de un supermercado en Montreal presenciaron algo fuera de lo común. Personas vestidos de Santa Claus y duendes recorrían los pasillos, pero no estaban ahí para repartir dulces. Alrededor de las 9:40 p. m. del lunes 15 de diciembre en Canadá, el grupo caracterizado de los personajes navideños más importantes salió con varios carritos llenos sin pasar por las cajas.

La policía de Montreal confirmó que están revisando las cámaras de seguridad para identificar a los "Santas" fugitivos. Aunque el acto parece una broma, para las autoridades se trata de un robo planeado que ha generado un intenso debate en las redes sociales.

Los "Robin Hood" de Canadá

Poco después del incidente, el grupo activista Les Soulèvements du Fleuve publicó videos en Instagram donde se ve a los sospechosos saqueando los estantes. Según el grupo, los productos fueron entregados a los "Robins de los Callejones", quienes supuestamente los redistribuyeron entre personas necesitadas y refrigeradores comunitarios.

Los activistas justificaron el robo como una protesta contra las grandes cadenas de supermercados, a las que acusan de tener como "rehenes" las necesidades vitales de la población. Para ellos, el verdadero robo es el aumento excesivo de los precios.

Inflación y hambre: El contexto de la protesta de Santa Claus y sus duendes

El asalto ocurre en un momento difícil para los bolsillos canadienses. Aunque la inflación general ha bajado, los precios de los alimentos han subido casi un 5% en el último año. Esta situación ha provocado que muchas familias tengan dificultades para llenar su despensa, alimentando el resentimiento contra las grandes empresas.

El grupo activista dejó bolsas de regalo bajo un árbol en un barrio popular como prueba de su acción, asegurando que estas empresas "asfixian a la población" simplemente porque tienen el poder de hacerlo.

Así respondió el supermercado asaltado en Canadá

Por su parte, la cadena de supermercados Metro no tardó en condenar el acto. Su portavoz, Geneviève Grégoire, señaló que ningún motivo justifica el crimen contra el comercio minorista. Explicó que los precios reflejan los costos de la cadena de suministro global y que la delincuencia solo ayuda a que los precios suban más.

Además, la empresa destacó que ya colaboran con la sociedad de forma legal, habiendo donado millones de dólares y toneladas de productos a bancos de alimentos. Para la cadena, este "golpe" no es justicia, sino un acto ilegal que perjudica a todos.