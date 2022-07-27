¿En qué estados de México habrá elecciones 2023 y qué elige?

En México, se renovarán gubernaturas en al menos dos estados, Estado de México (Edomex) y Coahuila en las elecciones 2023, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE).

Más de 14 millones de personas podrán votar el próximo domingo 4 de junio de 2023 en Edomex y Coahuila para elegir a su próximo gobernador.

En Coahuila, además de gobernador, habrá renovación de sus congresos locales.

➡️ Por primera vez, el INE realizará prueba piloto para el voto de manera presencial en sedes en el extranjero para las elecciones a la gubernatura de #Coahuila y el #Edomex el 4 de junio de 2023. #Elecciones2023MX #VotoExtranjero https://t.co/D4aC3HcBjT pic.twitter.com/i79UVo7RLT — @INEMexico (@INEMexico) July 27, 2022

Qué cargos están en juego en las elecciones 2023

Estado de México

Elegirá a su próximo gobernador, actualmente el mandatario local es Alfredo Del Mazo Maza, quien llegó al cargo con el PRI.

El INE ni la autoridad electoral local indican las fechas en que se realizará el proceso de las elecciones 2023.



Coahuila

En esta entidad además de gobernador, también se renovará el Congreso local, por lo que 16 diputaciones de Mayoría Relativa y nueve de Representación Popular (RP), conocidas como plurinominales, para dar un total de 27 legisladores locales.

¿Cuándo inicia el proceso de las elecciones 2023?

Según el calendario del INE, el proceso rumbo a las elecciones 2023 iniciará entre el próximo 1 y 7 de enero.

Sin embargo, en algunos partidos políticos ya perfilan a los candidatos que podrían ser candidatos a la gubernatura de 2023.

En Coahuila aún están por definir las fechas del proceso de las elecciones 2023, sin embargo, ya se fijó que la campaña para las diputaciones se inicie el 2 de abril y concluye el 31 de mayo.

Ambos estados son los últimos bastiones del PRI, ya que en las elecciones pasadas, el partido perdió entidades que históricamente tenía como Hidalgo y Oaxaca.

En las elecciones 2023 los partidos políticos deberán cambiar sus documentos básicos para garantizar la paridad sustantiva a través del criterio de competitividad en las postulaciones a las gubernaturas.

¿Quiénes son los candidatos de las elecciones de Coahuila y Edomex?

Las elecciones en el Estado de México se llevarán a cabo el próximo domingo 4 de junio 2023; estas son las candidatas para la gubernatura:

Alejandra del Moral Vela , candidata por la alianza “ Va por el Estado de México” , conformada por el PRI, PAN, PRD y Partido Nueva Alianza.

, candidata por la alianza “ , conformada por el Delfina Gómez, candidata por la coalición “Juntos Haremos Historia” por el partido Morena.

En el caso de las elecciones 2023 en Coahuila, estos son los cuatro candidatos para asumir el cargo de nuevo gobernador: