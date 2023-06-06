Delfina Gómez se suma a la lista guinda de mujeres que gobernarán estados este 2023

Después de dar a conocer los resultados del PREP el pasado 5 de junio que posicionaron a Delfina Gómez como la ganadora de la gubernatura del Estado de México la lista de estados gobernados por mujeres crece.

Ante el triunfo de la abanderada de Morena el partido guinda aumenta su fuerza política dentro de los estados del país pues ahora serán 21 las entidades gobernadas por la fuerza de la cuarta transformación y sobre todo, por el poder femenino.

¿Cuáles son los estados gobernados por Morena en la actualidad?

Después de las elecciones 2023 en Coahuila y el Edomex del pasado 4 de junio el mapa político de México sufrió un cambio pues ahora serán 21 las entidades federativas que serán gobernadas por Morena.

Hay que recordar que ambas entidades están gobernadas actualmente por el PRI, sin embargo, al colocarse como ganadora, la maestra Delfina quien encabezará uno de los estados más poblados del país a partir del primero de diciembre ha dado paso a que Morena incremente su poder territorial, el cual no ha dejado de crecer desde 2018, cuando además de ganar la presidencia, ganó sus primeras 5 entidades.

¿Cuáles son los estados de la república gobernados por mujeres en la actualidad?

El triunfo de Delfina Gómez en las elecciones 2023 no solo se destaca por haberle arrebatado el bastión al PRI después de 94 años en el poder, sino que se suma a la lista de mujeres que encabezan el poder en diversos estados del país.

Después de la creación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), se establecieron nuevas condiciones a favor de los derechos políticos de las mujeres para ser electas en los cargos de representación popular.

Esto quiere decir que es obligación de los partidos políticos promover la paridad de género en sus candidaturas, así como destinar el 3% de su gasto ordinario para capacitar a mujeres de lo contrario, el Consejo General del Instituto tiene la facultad de rechazar el registro de las candidaturas en caso de no respetar el principio de paridad de género.

Actualmente, México cuenta con 10 entidades gobernadas por mujeres, incluyendo al Estado de México donde tomará posesión Delfina Gómez en diciembre. Los estados de la república distribuidos de la siguiente manera:



Baja California: Marina del Pilar Ávila ( Morena ).

). Campeche: Layda Sánsores San Román ( Morena ).

). Colima: Indira Vizcaíno Silva ( Morena ).

). Quintana Roo: Mara Lezama ( Morena ).

). Ciudad de México: Claudia Sheinbaum Pardo ( Morena ).

). Guerrero: Evelyn Salgado ( Morena ).

). Tlaxcala: Lorena Cuéllar ( Morena ).

). Estado de México : Delfina Gómez (Morena) .

: . Aguascalientes: Teresa Jiménez Esquivel ( PAN ).

). Chihuahua: Maru Campos Galván (PAN).

|Twitter @TereJimenezE/@LaydaSansores/@Claudiashein

Mujeres rumbo a las elecciones del 2024 en México

Hay que recordar que en las elecciones 2024 en México se renovarán diversos cargos, incluyendo la presidencia del país, ente esto, han sido varias las mujeres dentro de la política que han levantado la mano para asumir un cargo de elección popular del próximo año.

Es el caso de la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum quien se ha pronunciado segura ante querer ser la próxima presidenta de México abanderando al partido guinda.

Sin embargo, diversas políticas como la senadora Lily Téllez, la gobernadora de Chihuahua Maru Campus así como diputadas de los congresos locales y senadoras de igual forma han iniciado su lucha por nuevos cargos en la administración política del país para las próximas elecciones 2024.