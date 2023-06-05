¿Cuándo toman posesión los nuevos gobernadores de Edomex y Coahuila?

Tras los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el conteo rápido de la noche del pasado domingo 4 de junio en las elecciones 2023, se dio a conocer que la morenista Delfina Gómez se encuentra en ventaja, lo mismo para el priista Manolo Jiménez; ante esto, queda saber cuándo toma posesión el nuevo gobernador del Estado de México y Coahuila.

El informe del IEEM detalló que el conteo rápido arrojó los siguientes resultados:



Delfina Gómez: 52.1% al 54.2 %

Alejandra Del Moral votación entre el 43% al 45.2%

Por otro lado, el IEC en Coahuila destacó el conteo rápido en:



Manolo Jiménez: 57.05%

Armando Guadiana: 21.27%

Ricardo Mejía: 13.58%

Lenin Pérez: 5.7%

¿Cuándo termina el periodo del gobernador del Estado de México?

El actual gobernador del Edomex es Alfredo del Mazo Maza, priista que tomó protesta como gobernador el viernes 15 de septiembre de 2017, cuando ganó frente a la morenista Delfina Gómez. En ese sentido, se termina un día antes, el 15 de septiembre.

Con la salida de Alfredo del Mazo Maza, se terminarían más de 90 años del tricolor en el Edomex, algo sin duda, histórico y clave con mira a las elecciones 2024, cuando se elija a quien presida al actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El gobierno de Alfredo del Mazo Maza terminará en septiembre del año de elección|Twitter @alfredodelmazo

¿Cuándo termina el periodo del gobernador de Coahuila?

Miguel Riquelme Solís funge como el gobernador de Coahuila desde el pasado 1 de diciembre de 2017, es abanderado por parte de la Coalición “Por un Coahuila Seguro”, integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza, Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila, Partido Joven, Partido Campesino Popular y de la Revolución Coahuilense.

El actual gobernador terminará su mandato el próximo 30 de noviembre después de haber transcurrido seis años.

¿Cuándo toma posesión el nuevo gobernador del Estado de México y Coahuila?

De acuerdo con el artículo 69 de la Constitución del Estado de México, el periodo constitucional del gobernador tiene una duración de 6 años, además de que comenzará el 16 de septiembre del año de elección.

Por otro lado, para Coahuila, de acuerdo con la Constitución Política del estado, el nuevo gobernador tomará posesión el 1 de diciembre posterior a la elección y no podrán durar en el cargo más de seis años.