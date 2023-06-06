Este lunes 5 de junio alrededor de las 18:00 horas tiempo local concluyeron los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para elegir la ganadora de la gubernatura en las elecciones 2023 en el Estado de México.

La publicación del PREP Edomex comenzó el pasado domingo a partir de las 18:00 horas,sin embargo hay que recordar que faltan los resultados de los cómputos distritales para definir quién ganará la gubernatura del Estado de México.

¿Quién ganó las elecciones Edomex 2023 según el PREP?

De acuerdo con el PREP, a las 18:00 horas tiempo local de este lunes 5 de junio fueron establecidos los resultados de las elecciones estatales del Estado de México, los resultados fueron los siguientes:



Actas capturadas: 20,442 de 20,442 (100.0000%).

Participación ciudadana: 50.1317%

Como resultados preliminares el PREP reflejó quela candidata Alejandra del Moral obtuvo 44.3% de los votos, mientras que la morenista Delfina Gómez 52.6%, colocándola como la ganadora de las elecciones 2023 en Edomex.

Así avanzó el PREP de las elecciones Edomex 2023

Con corte a las 15:15 horas del PREP, las actas capturadas van en un 99.9559%.

11:15 HORAS



Actas capturadas: 20,433 de 20,442 (99.5548%).

de 20,442 (99.5548%). Participación ciudadana: 49.8824%

09:15 HORAS

De acuerdo con el PREP, hasta las 09:15 horas de este lunes 5 de junio, la candidata Alejandra del Moral obtiene 44.33% de los votos, mientras que la morenista Delfina Gómez 52.66%, lo cual indicaría una ventaja.



Actas capturadas: 20,351 de 20,442 (99.5548%).

de 20,442 (99.5548%). Participación ciudadana: 49.8670%

¿Quién va ganando las elecciones Edomex 2023 este domingo 4 de junio?

A las 21:30 horas, en la página del IEEM se reportó que se han computado 6 mil 384 actas de las 20 mil 442 de las elecciones de este 4 de junio.

A las 21:00 horas, el PREP indica que se han computado 4 mil 820 actas de 20 mil 442 para la elección a gobernadora del Estado de México.

A las 20:30 horas, el PREP reveló que se han capturao 3 mil 321 actas de 20 mil 442. Estos son los resultados preliminares:

A las 20:00 horas, en la página oficial del IEEM dio a conocer que se han computado mil 868 actas de 20 mil 442.

Al corte de las 19:45 horas, el PREP Edomex indica que con mil 196 actas computadas, estos son los resultados preliminares.

Con el 0.5429% de las actas computadas en el IEEM, de acuerdo con el último corte a las 19:00 horas, este es el avance del PREP del Edomex 2023.

¿Qué es el PREP?

Es importante señalar que el PREP no cuenta los votos, sino que se trata de un sistema que provee los resultados de las elecciones 2023, a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT).

Los resultados del PREP se pueden consultar en la página oficial del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). El conteo del PREP es en tiempo real y se contabiliza el resultado de todas las actas de las casillas, cada una de estas será capturada por dos personas para dar certeza.

¿A qué hora darán a conocer el resultado del conteo rápido en elecciones 2023?

El resultado del conteo rápido se dará a conocer aproximadamente a las 22:00 horas de hoy domingo 4 de junio con la muestra de 700 casillas.

Las encuestas de salida difundidas antes de las 18:00 horas, cuando cerraron las casillas, son ilegales. Asimismo, las autoridades comparten que no son muy confiables porque registran el decir de las personas, más no su voto.

¿Cuándo se sabrá quién ganó la gubernatura de Edomex en elecciones 2023?

Será el miércoles 7 de junio cuando darán inicio los cómputos distritales, los cuales determinarán los resultados electorales en cada uno de los distritos de la entidad. Será el Tribunal Electoral el encargado de dar a conocer a la ganadora de las elecciones Edomex 2023, además de que podrán cancelar algunas casillas en dado caso de presentarse irregularidades o, en caso extremo, anular la votación.