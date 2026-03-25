Nuevo plan para castigar el feminicidio en México: ¿qué propone la FGR?

El castigo para el feminicidio en México podría dar un giro debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) planteó ajustes a la forma de sancionar este ilícito.

Ernestina Godoy, titular de la FGR, expresó que este delito "afecta a miles de mujeres" y se busca acabar con la "violencia feminicida”. ¿Qué podría pasar con el castigo para el feminicidio en el país?

Esto dice la propuesta para castigar el feminicidio en México

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, la fiscal presentó la propuesta de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de Feminicidio.

“Reconocemos con plena conciencia que hablar de feminicidio no solo es hablar de cifras o de normas jurídicas (...) el feminicidio debe entenderse no solo como un delito, sino como una grave violación a los derechos humanos”, expresó.

Esta ley contempla que el Ministerio Público investigue de inicio como feminicidio cualquier muerte violenta de una mujer, se implementa en turno continuado; se establece una pena de 40 a 70 años de prisión, se constituyen nueve razones de género y 21 agravantes

La propuesta busca impulsar la construcción de un marco jurídico que permita homologar el tipo penal en el que se reconoce el delito ahora con nueve razones de género tales como:



Signos de violencia sexual Lesiones degradantes o infamantes Antecedentes de violencia Prejuicios Estereotipos Existencia de relaciones de poder o subordinación Que la víctima haya sido incomunicada Que la víctima se encuentre en estado de indefensión Haya exposición del cuerpo

La fiscal detalló que para atender la violencia feminicida se requiere una reforma al inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución; esto facultará al Congreso de la Unión para expedir la ley y que este delito se clasifica como tipo penal homologado.

¿Cuál es la pena por feminicidio en México en 2026? Años de cárcel

El Artículo 325 del Código Penal Federal señala que quien cometa el delito de feminicidio podría recibir una pena de 40 a 70 años de prisión y de quinientos a mil días multa.

La pena se agravará hasta en un tercio cuando la víctima sea mujer menor de edad, embarazada, adulta mayor o con discapacidad, así como cuando el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición.

Ahora se busca reconocer las nueve razones de género y sancionar la tentativa con pena de prisión de entre la mitad y las dos terceras partes, además de una multa de mil a dos mil UMAS.

Además, se constituyen 21 agravantes, entre ellas: que la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor o que viva con alguna discapacidad; que se encuentre en situación de movilidad; que el delito se cometa frente a hijas o hijos, o que sea miembros de los pueblos originarios, afrodescendientes, entre otros.

“Estamos estableciendo una pena de 40 a 70 años de prisión. Estamos buscando homologar los protocolos de investigación en todo el país para incorporar la forma de coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas, para garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio”, dijo Godoy.

Así propone FGR investigar el delito de feminicidio en México

La fiscal planteó que el delito de feminicidio se investigará y perseguirá de oficio, además de que existe una obligación de investigar con la debida diligencia en forma reforzada.

“Para ello se establece la homologación de protocolos especializados de actuación que deberán ser aplicados por todas las autoridades responsables de la procuración de justicia. Estos protocolos deben incorporar la perspectiva de género, la debida diligencia, el análisis de contexto de violencia, la preservación adecuada de indicios y la coordinación entre las instituciones”, refirió.

Por ahora Claudia Sheinbaum Pardo enviará al Senado de la República la iniciativa con el objetivo de erradicar este delito. ¿Será una pena ejemplar?