¡Justicia para Teresita y Cindy! Cae Eric Antonio “N” tras doble feminicidio en Cuautitlán

Eric Antonio "N", sujeto acusado del doble feminicidio en el municipio de Cuautitlán , Estado de México (Edomex), fue detenido.

Tras días prófugo por estos hechos ocurridos el 13 de enero de 2026, el probable responsable del feminicidio de su suegra y pareja fue capturado en Acapulco, Guerrero.

¿Quiénes eran las víctimas del doble feminicidio en Cuautitlán?

Las víctimas fueron identificadas como

Teresita de Jesús, de 53 años, y a su hija Cindy, de 25 años, halladas sin vida en un departamento ubicado en las calles Amado Nervo y Xolotl, colonia San Francisco Cascantitla.

La mujer de 52 años tenía una enfermedad, por lo que permanecía en una silla de ruedas.

En el interior del departamento se localizó a un niño llorando y quien es hijo de Cindy.

Una pequeña de tres años fue sustraída del domicilio y junto con sus pertenencias de las víctimas.

La menor llamada Erika fue encontrada posteriormente, informó la presidenta municipal de Cuautitlán, Juanita Carrillo, quien a través de sus redes sociales publicó:

"De corazón informo que la nena Erika Anaya, fue entregada, la autoridad la tiene en custodia! Dios nos escuchó! Exigimos justicia!"

Sujeto escondió a Eric Antonio "N" tras doble feminicidio en Cuautitlán

Eric Antonio “N”, al contar con orden de aprehensión al ser identificado como el autor material de los hechos, fue aprehendido.

También se detuvo a Alejandro “N”, quien habría auxiliado a Eric a ocultarse tras la comisión del delito, pero también cuenta con orden de aprehensión vigente por parte de la FGJEM por el delito de abuso sexual en agravio de una menor en octubre de 2022 en Cuautitlán.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), junto con las Fiscalías del Estado de México y Guerrero, los detuvieron.

Los agentes de seguridad realizaron labores de gabinete y campo, lo que permitió establecer coordinación con autoridades locales e identificar un domicilio en el municipio de Acapulco, Guerrero, donde se ocultaba Eric Antonio “N”, con el apoyo del otro individuo.