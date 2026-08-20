¿Será más fácil que te la aprueben? Demandan a Trump por endurecer requisitos para la visa americana

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha desatado una gran controversia al establecer nuevas normas para los solicitantes de la visa americana.

Una de las nuevas directrices reduce el tiempo de permanencia en la unión americana de los estudiantes extranjeros, participantes de programas de intercambio cultural y periodistas.

Demandan a Donald Trump por endurecer condiciones para la visa

Ocho asociaciones de educadores y sindicatos se reunieron para demandar a la administración de Donald Trump tras las nuevas normas contra los solicitantes de una visa.

La denuncia quiere cancelar la normativa que establece que los titulares de visados F (estudiantes universitarios) y J (estudiantes de intercambio), no podrán permanecer más de cuatro años por cada periodo de admisión en el país, y los periodistas con visado I sólo podrán quedarse un máximo de 240 días.

¿Te pueden quitar la visa?



Las reglas establecidas por EU para obtener la visa americana que no cumplió Andy López Beltrán.https://t.co/LeWZ1MTIcH pic.twitter.com/E7UTZPc5AM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 15, 2026

Será un tribunal federal de Massachusetts el encargado de determinar si la demanda procede y se frena la iniciativa del presidente Donald Trump, pues se argumenta que se viola la Ley de Procedimiento Administrativo.

Nuevas normas para los solicitantes de visa

Otras de las normas establecidas por la administración de Donald Trump establece que ciertos tipos de visado requieren que los solicitantes tengan públicas sus redes sociales para que los funcionarios consulares detecten posibles amenazas a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.

"El control de los perfiles en línea tiene como objetivo permitir a los solicitantes demostrar que cumplen los requisitos para obtener un visado en virtud de la legislación estadounidense y garantizar que ninguna persona represente un riesgo para la seguridad de Estados Unidos", declaró hace un par de meses Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca,

Se revisarán las redes sociales de estos solicitantes: