Demócratas y Republicanos: ¿Cuáles son las principales diferencias?

La alternancia de ideología en el gobierno de Estados Unidos se ha convertido en una constante a lo largo de las últimas décadas, pues no hay un partido dominante y existe una rivalidad muy marcada entre discursos, mismos que han conseguido polarizar a la sociedad en distintos niveles: Demócratas y Republicanos.

Representados por los colores azul y rojo, respectivamente, los Demócratas y Republicanos representan la cara y cruz de la forma de gobierno en Estados Unidos. La principal forma de diferenciarlos es catalogarlos como liberales, en el lado demócrata, y conservadores, del sector republicano; aunque muchas veces sus discursos no suelen estar tan polarizados.

Dicho de otra forma, el partido Demócrata (azul) podría asemejarse a una ideología de izquierda, más progresista; mientras que el partido Republicano (rojo) estaría más cerca de la derecha, los conservadores. Para profundizar en las principales diferencias entre Demócratas y Republicanos, a continuación te presentamos cuáles serían los principales puntos opuestos.

Demócratas y Republicanos: Donald Trum representaba al partido Republicano; mientras que Joe Biden hacía lo propio con los Demócratas.|University of Texas

¿Cuál es la diferencia entre Demócratas y Republicanos?

Principales ideologías del partido Demócrata:



En materia económica, se considera de que los demócratas suelen defender una mayor intervención del Estado en la regulación de salarios, generación de empleo y aumento de impuestos.

en la regulación de salarios, generación de empleo y aumento de impuestos. En cuestiones de salud, defienden la asistencia sanitaria y mantienen el dicurso del estado de bienestar en los ciudadanos.

y mantienen el dicurso del estado de bienestar en los ciudadanos. Respecto a los temas en la sociedad, se considera que los demócratas apoyarán la igualdad, no discriminación, más derechos a las mujeres y defensa a los migrantes, además de estar a favor del aborto.

Principales ideologías del partido Republicano:



En economía, al contrario de los demócratas, los republicanos están a favor del libre comercio , sin intervención del estado y regulación natural de los precios y salarios. Históricamente han estado del lado empresarial y capitalista , por lo apoyan la reducción de impuestos.

, sin intervención del estado y regulación natural de los precios y salarios. Históricamente han estado del lado , por lo apoyan la reducción de impuestos. En salud, apoyar a los sistemas privados conllevarían un mejor tratamiento que los impulsados por el estado.

En la sociedad, los republicanos generalmente van a estar a favor del comercio de armas legales, la autoprotección, sin apoyo declarado al matrimonio igualitario y en contra del aborto.

(Burro) Demócratas y Republicanos (Elefante), los animales de los partidos en EU

El Centro Mexicano de Relaciones Internacionales (CEMERI) afirma que, tradicionalmente, se considera que el Partido Demócrata defiende los principios liberales: fomenta la participación del Estado en la política, aboga por las libertades individuales; mientras, los Republicanos impulsan ideas conservadoras al impeler una economía libre donde el Estado intervenga en menor medida.

Como dato extra diferenciados, los demócratas están asociados al burro como animal identitario; mientras que los republicanos están asociados con el elefante. Sus últimos presidentes son: Joe Biden, Barack Obama y Bill Clinton en el lado Demócrata; mientras que los Republicanos presumen a Donald Trump, George Bush, George Bush padre y Ronald Reagan.

