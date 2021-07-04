Adelantan demolición de edificio en Miami por llegada de “Elsa”

Las autoridades de Florida trabajan en el adelanto de la demolición del edificio en Miami que colapsó hace más de una semana, ante la llegada de la tormenta tropical “Elsa”, con la cual se teme que ocurra un derrumbe espontáneo por lo debilitada que está la estructura que no colapsó.

La parte del edificio en Miami que quedó en pie tras el derrumbe en Surfside, podría ser demolida durante la tarde de este domingo 4 de julio, indicaron las autoridades locales. Además explicaron que esta labor es inevitable ante las complicaciones que podría generar “Elsa”.

Hasta el momento, la cifra confirmada de muertos es de 24, pero aún hay 121 personas desaparecidas. Este sábado, el Departamento de Policía de Miami-Dade agregó a Graciela Cattarossi, de 48 años, y Gonzalo Torre, de 81, a la lista de los muertos confirmados.

Te puede interesar: El Covid-19 se suma a la tragedia en Miami

Antes de la aparición de la tormenta tropical, las autoridades locales habían explicado que el proceso de demolición podía llevar semanas, sin embargo los planes tuvieron que replantearse. Los equipos de búsqueda y rescate comenzaran a realizar hoyos en el concreto del edificio en Miami para colocar los explosivos para derribar por completo la estructura.

El temor era que el huracán pudiera derribar el edificio por nosotros, y derribarlo en la dirección equivocada”, dijo el alcalde de Surfside, Miami, Charles Burkett.

Autoridades en Miami confirman noticia de demolición a familiares

El jefe del Departamento de Bomberos de Miami-Dade, Raide Jadallah, dijo a los familiares de las víctimas que fue necesario terminar con las labores de búsqueda de personas durante este sábado por medidas de seguridad y porque las obras podrían provocar un nuevo colapso.

“Si el edificio es derribado, esto protegerá a nuestros equipos de búsqueda y rescate, dado que no sabemos cuándo pueda venirse abajo”, comentó el gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante una conferencia de prensa.

La demolición del edificio en Miami será realizada por la empresa Controlled Demolition Inc, confirmó el alcalde de Miami, Levine Cava. Previamente ya habían sido evacuados los residentes de los 156 departamentos restantes.

Te puede interesar: Miami aprueba demolición de edificio colapsado

