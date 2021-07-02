Miami aprueba demolición de edificio colapsado

Las autoridades de Miami-Dade firmaron este viernes la demolición del edificio residencial donde se registró el derrumbe parcial el jueves 24 de junio.

Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado de Miami-Dade, informó que ya firmó la orden de emergencia para demoler lo que resta del edificio de 12 pisos que colapsó de manera parcial.

La alcaldesa de Miami-Dade explicó que una vez que los ingenieros den el visto bueno se comenzará con la demolición del edificio.

#AlMomento | Las autoridades de #MiamiDade ordenaron demoler por completo el condominio de 12 pisos que se derrumbó el jueves pasado. Hasta el momento la tragedia ha dejado 22 muertos y 126 desaparecidos. Entérate de esta y otras noticias aquí 👉🏼 https://t.co/suZwZcnYnt pic.twitter.com/YxTv1QPdPX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 2, 2021

Te puede interesar: Hombre de Florida ofrece a víctimas de Surfside un lugar para quedarse

Desde hace unos días, los ingenieros estructurales analizaron la demolición de lo que resta del condominio residencial debido a la seguridad del resto de la edificación, que presentaba problemas.

Expertos consideran que el edificio de Miami debe demolerse, ya que la integridad de rescatistas también corre riesgo, por lo que los residentes de los 156 departamentos restantes ya fueron evacuados.

"Every victim we remove is very difficult," says the Miami-Dade County Fire Chief.



The death toll from last week's Florida condo collapse rose to 20 with 128 people unaccounted for. No one has been pulled alive from the debris since rescue efforts began https://t.co/YZzqH8tSTs pic.twitter.com/xHn67yG7Ga — Reuters (@Reuters) July 2, 2021

Van 22 víctimas del derrumbe de edificio en Miami

Este viernes, rescatistas lograron sacar de los escombros del derrumbe cuatro cuerpos más, por lo que la suma de víctimas subió a 22; mientras que 126 personas siguen desaparecidas.

La búsqueda de víctimas en el derrumbe fue suspendida durante el jueves por motivos de seguridad de los cuerpos de rescate y este viernes las labores se reanudaron con la mayor precaución, ya que temieron que la parte que aún sigue en pie se derrumbara.

Autoridades de Miami trabajan contra reloj en el derrumbe, ya que buscan realizar el mayor trabajo posible previo a la llegada de "Elsa", que se convirtió en el primer huracán de la temporada de 2021.

Esta tarde, tras darse a conocer la demolición del edificio, los residentes fueron evacuados, ya que desde el derrumbe, se les prohibió el paso a sus casas, según informó el administrador de la ciudad de North Miami Beach, Arthur Sorey.

El edificio fue cerrado a los residentes después de que los ingenieros encontraron problemas eléctricos y de concreto.

Te puede interesar: Rescatista encuentra cuerpo de su hija en restos del derrumbe en Miami