“Primero te detengo y después investigo": Denuncian abuso de autoridad por aseguramiento a empresa en Veracruz

Una empresa dedicada a la fumigación agrícola en Veracruz denunció a funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto aseguramiento irregular de sus aeronaves, instalaciones y aeropista.

De acuerdo con los abogados de la compañía, el caso permanece sin una solución clara después de ocho meses, periodo en el que la empresa dejó de operar y acumuló pérdidas superiores a 40 millones de pesos.

Denuncian a funcionarios de la FGR por aseguramiento irregular en Veracruz

“Seguimos en la vieja usanza: ‘Primero te detengo y después investigo. Primero te aseguro tus bienes, cierro tu empresa, quiebro tu empresa, dejo a 50 familias en el desamparo y luego investigo’”, comentó Jorge Reyes Peralta, abogado de la empresa.

Consideró que la FGR no tiene una línea de investigación a la compañía y en estos ocho meses no le han permitido defenderse.

La compañía Agrogema Agro, ubicada en el municipio de Medellín de Bravo, presentó denuncias ante la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos y el Órgano Interno de Control de la FGR. Los representantes legales señalaron a un fiscal federal y a tres agentes del Ministerio Público por los presuntos delitos de abuso de autoridad y contra la administración de justicia.

Los abogados indicaron que Agrogema Agro se encuentra constituida legalmente como una empresa dedicada a prestar servicios de fumigación aérea agrícola. También señalaron que cuenta con permisos y autorizaciones para realizar sus actividades mediante aeronaves y equipo especializado.

Empresa de fumigación acumula millonarias pérdidas tras operativo

El personal de la compañía advirtió que las consecuencias del aseguramiento no sólo afectan a los trabajadores y a sus familias. También alertó sobre el deterioro que pueden sufrir las aeronaves debido a la falta de mantenimiento y a la imposibilidad de utilizarlas.

Omar Pérez Gómez, apoderado legal de la empresa, explicó que la falta de operación puede provocar corrosión en las unidades, incluso en el interior de los motores. Destacó que el valor de estas aeronaves ronda en los 700 mil dólares, lo cual puede impactar en un grave daño económico.

Contexto del operativo: cateo y aseguramiento de helicópteros en Medellín de Bravo

El pasado 6 de enero, autoridades de seguridad informaron sobre el desmantelamiento de un presunto helipuerto clandestino en Medellín de Bravo, Veracruz. Durante el cateo, las autoridades reportaron el aseguramiento de siete aeronaves: seis helicópteros y una avioneta.

A partir de ese operativo, la empresa quedó imposibilitada para continuar con sus actividades, según la versión de sus representantes legales. Los abogados presentaron recursos para impugnar el aseguramiento y solicitaron que las instancias correspondientes investiguen el actuar de los funcionarios señalados.

