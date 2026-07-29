Eclipse solar total del 12 de agosto impulsará investigaciones con aviones

Cada eclipse solar total ofrece una oportunidad única para que la ciencia ponga manos a la obra, lo que les permite observar fenómenos que no pueden estudiarse con la misma precisión en condiciones normales. El próximo 12 de agosto, investigadores aprovecharán para realizar experimentos que buscan ampliar el conocimiento sobre el Sol y analizar cómo su oscurocimiento temporal influye a la atmósfera terreste.

Avión y globos registraran actividad durante eclipse solar total

Cuando la Luna cubra por completo el Sol el próximo 12 de agosto, durante un recorrido que atravesará Groelenadia, Islandia y España, equipos científicos financiados por la NASA llevarán a cabo una serie de investigaciones desde un avión de gran altitud y mediante globos aerostátivos con el objetivo de estuddiar la dinámica solar y los efectos del eclipse en la atmósfera.

De acuerdo con Kelly Korreck, gerente del programa de eclipses en la sede de la NASA en Washington, los eclipses solares totales permiten observar la corona solar, es decir, la atmósfera exterior del Sol, de una manera que no es posible desde ningún otro punto del sistema solar.

El eclipse solar total del 12 de agosto será una gran oportunidad para la ciencia: un avión estudiará la dinámica solar desde gran altitud y globos de investigación medirán los cambios que el oscurecimiento del cielo produce en nuestra atmósfera. https://t.co/06tE1EGbgx pic.twitter.com/w4mLRmLhDA — NASA en español (@NASA_es) July 28, 2026

Para esta misión, la NASA utilizarpa un avión de investigación WB-57, equipado con un conjunto de cuatro cámaras de alta resolución que tienen como objetivo captar imágenes de la corona solar en diferentes longitudes de onda de lus visible e infrarroja.

Las cámaras fueron desarrolladas por el programa de Imágenes En Vuelo Científicamente Calibradas (SCIFLI) del Centro de Investigación Langley, que registrarán al menos 20 imágenes por segundo para estudiar las estructuras de la corona, los flujos de partículas y los cambios que ocurren durante el eclipse.

Los investigadores buscan concer cómo se forman las protuberancias solares, comprender por qué la corona alzanza temperaturas cercansa al millón de grados e investigar su relación con el viento solar.

Lanzarán 80 globos para estudiar el eclipse solar total

La NASA también respaldará el Proyecto Nacional de Globos Aerostáticos para Eclipses, dirigido por Angela Des Jardins, de la Universidad Estatal de Montana.

Estudiantes lanzaran globos científicos antes, durante y después del eclipse con el próposito de estudiar cómo el oscurecimiento temporal modifica la atmósfera terrestre.