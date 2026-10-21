Se forma la Depresión Tropical 22-E al sur de Acapulco, Guerrero: Trayectoria y probabilidades de evolucionar a huracán “Vance”

El Centro Nacional de Huracanes de Miami confirmó la formación de la Depresión Tropical 22-E en las aguas del Océano Pacífico, ubicada al sur de las costas de Guerrero y Colima. Aunque por el momento sus vientos sostenidos son de 55 km/h y se desplaza despacio hacia el oeste, los meteorólogos advierten que el fenómeno se fortalecerá de forma muy rápida en las próximas horas.

Se prevé que el sistema cambie su trayectoria hacia el noroeste e intensifique su fuerza hasta alcanzar la categoría de huracán "Vance".

¿Dónde está la Depresión Tropical Veintidós-E?

A las 09:00 am de este miércoles, el centro del sistema está a 825 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a mil 185 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima.

Avanza en dirección al oeste a una velocidad de 11 km/h, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h.

🌀Se formó la #DepresiónTropical Veintidós-E a 825 km al sur de Acapulco, en #Guerrero.



🌀 Debido a su distancia, por el momento no afecta territorio mexicano. pic.twitter.com/DC97UnRNAJ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 21, 2026

¿La depresión tropical 22-E afecta a México?

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional dice que, por la distancia a la que se ubica de las costas nacionales, el sistema no genera efectos directos sobre el país por el momento.

Aunque la trayectoria proyectada indica que dará un giro hacia el noroeste y norte-noroeste en los próximos días.

¿Cuándo se va a convertir en huracán la depresión tropical 22-E?

El pronóstico dice que el fenómeno va a tomar fuerza muy rápido. Se espera que durante el jueves gane fuerza para convertirse en tormenta tropical y que para el viernes 23 de octubre alcance la categoría de huracán mientras se mueve por las aguas cálidas del Pacífico.

Advierten por oleaje elevado y marejadas el fin de semana por ciclón

Aunque el centro del sistema siga en el mar, el Centro Nacional de Huracanes advirtió que a partir de este fin de semana y durante el inicio de la siguiente se empezarán a sentir marejadas e incremento en el oleaje en las playas del sur y suroeste de México.

Se sugiere a la navegación y a los habitantes de las zonas costeras dar seguimiento a los avisos ante el posible incremento de olas y corrientes en las playas.