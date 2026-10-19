¿Subirá otra vez a huracán? “Trudy” se degrada a tormenta tropical hoy; esta es su trayectoria, ubicación y lo que se espera para las próximas horas

La tormenta tropical "Trudy" ya comenzó a bajar su intensidad en aguas del Océano Pacífico. El reporte del Servicio Meteorológico Nacional de este lunes 19 de octubre dice que el ciclón seguirá debilitándose, aunque su presencia ccontinuará provocando efectos en zonas del occidente del país y en la península de Baja California Sur.

Esto es lo que tienes que saber del ciclón tropical "Trudy".

Ubicación actual de la tormenta tropical "Trudy"

A las 06:00 de la mañana de este lunes, el centro de la tormenta tropical "Trudy" está a 270 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El sistema avanza despacio rumbo al oeste a una velocidad de 9 km/h, alejándose poco a poco de la República Mexicana sobre aguas del Océano Pacífico.

La #TormentaTropical #Trudy, continúa debilitándose al oeste de las costas de #Jalisco. Los efectos asociados a este ciclón continúan disminuyendo. Más detalles en el gráfico⬇️ pic.twitter.com/qeowiUSoky — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 19, 2026

¿Va a llover por la tormenta tropical "Trudy"?

Aunque el fenómeno meteorológico sigue debilitándose, sus nubes generarán lluvias fuertes en la zona costera de Jalisco, además de intervalos de chubascos en el sur de Baja California Sur.

Las autoridades piden estar atentos por posibles encharcamientos en tramos carreteros y zonas bajas.

Tromenta tropical provoca oleaje elevado

Además de las lluvias, el paso de la tormenta tropical "Trudy" dejará rachas de viento y un oleaje que alcanzará entre 2 y 4 metros de altura en las playas de Jalisco y el sur de Baja California Sur.

Se prevé que estas marejadas vayan disminuyendo de manera progresiva a lo largo de este lunes.

¿Cuál es la trayectoria de la tormenta tropical "Trudy"?

El pronóstico de trayectoria indica que "Trudy" mantendrá la categoría de tormenta tropical durante el día, pero hacia la madrugada del martes 20 de octubre se degradará a un sistema post-tropical o remanente.

Para la tarde del martes se ubicará a 340 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, perdiendo potencia por completo.

Protección Civil pide no descuidar las precauciones

El Sistema Nacional de Protección Civil recomendó a la población en general y a las embarcaciones de la región atender los avisos oficiales y evitar ingresar al mar mientras se mantenga el oleaje picado.