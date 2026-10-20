¿Viene el ciclón tropical “Vance”? Autoridades vigilan zona de baja presión con 90% de probabilidades de intensificación

La temporada de ciclones en el Océano Pacífico todavía no termina y las autoridades mantienen la atención por la posible formación de más. Según la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, vigilan una zona de baja presión en el sur de México. El sistema tiene 90% de probabilidades de convertirse en ciclón durante las próximas horas, por lo que si alcanza la categoría de tormenta tropical recibiría el nombre de "Vance".

Esto es lo que debes saber de la posible formación de otro ciclón tropical en aguas del Pacífico.

¿Dónde está la zona de baja presión?

El informe brindado la mañana de este martes 20 de octubre, este sistema se localiza al sur de las costas de Chiapas y Oaxaca. Específicamente, el centro de la baja presión se ubica a 580 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Chiapas, Chiapas.

Se pronostica la formación de una zona de baja presión al sur de las costas de #Oaxaca y #Chiapas. Mantiene 90 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas. pic.twitter.com/wlY6VQ0UjF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 20, 2026

¿Viene el ciclón tropical "Vance?

El pronóstico dice que el fenómeno mantiene un 90% de probabilidad para desarrollo ciclónico en un lapso de 48 horas y en los próximos 7 días.

Por estas condiciones, su evolución es rápida y constante en las aguas cálidas del Pacífico.

Trayectoria del ciclón y hacia dónde se dirige

Actualmente, la zona de baja presión se mueve hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 16 km/h, en los bordes de las costas mexicanas.

Se prevé que su circulación empiece a aportar humedad e incremente el potencial de lluvias en los estados de la región.

Otra zona de baja presión en el Océano Atlántico

En el Océano Atlántico se vigila una segunda zona de baja presión ubicada frente a la costa este de Estados Unidos, a 2 mil 265 kilómetros al noreste de Cancún, Quintana Roo.

Este sistema se desplaza hacia el nor-noreste y tien un 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico a 48 horas y 7 días, sin representar riesgo directo para las costas mexicanas.

Recomendaciones para las costas de Chiapas y Oaxaca

Protección Civil sugiere a los que navegan en los mares y a los habitantes de las zonas costeras de Oaxaca y Chiapas estar atentos a todos los avisos oficiales que se dan por posibles lluvias y oleaje elevado.