Mar en riesgo... Reportan derrame de petróleo de Pemex frente a las costas de Campeche

Un derrame de petróleo en instalaciones de Pemex, frente a las costas de Campeche, puso en marcha un operativo de contención y vigilancia en el Golfo de México.

El incidente fue reportado la mañana del 10 de septiembre, a unas 46 millas náuticas al norte de Ciudad del Carmen. La Secretaría de Marina activó el Plan Local de Contingencias por Derrames de Hidrocarburos y desplegó personal y equipo para atender la emergencia.

¿Dónde ocurrió el derrame de petróleo?

La fuga fue localizada en un ducto de una instalación de Pemex. De acuerdo con el Observatorio Permanente del Golfo de México, un equipo de la petrolera ya trabaja en contener el derrame, mientras la ASEA se encargará de las acciones relacionadas con contención, limpieza y reparación.

Imágenes satelitales muestran la evolución de la mancha. Los modelos de pronóstico consultados por el Observatorio apuntan a un desplazamiento hacia el oeste durante los próximos cinco días.

Por ahora, las simulaciones indican que es poco probable que el petróleo llegue a la costa o alguna zona sensible en los siguientes días. Sin embargo, el organismo advirtió que las condiciones podrían cambiar por la posible entrada de un frente frío.

¿Qué riesgo representa el derrame para la vida marina?

Sin embargo, el petróleo puede afectar a peces, aves marinas, tortugas, mamíferos y otros organismos al entrar en contacto con el hidrocarburo o permanecer en aguas contaminadas. También puede alterar temporalmente las condiciones del ecosistema y afectar zonas de alimentación y reproducción.

Por ahora, el Observatorio señala que los modelos prevén un desplazamiento de la mancha hacia el oeste, sin que se espere que alcance la costa o alguna zona sensible en los próximos días. Sin embargo, el comportamiento podría cambiar por las condiciones meteorológicas.