Derrumbe en supermercado de Corea genera pánico: se desploma el techo con decenas de clientes adentro

Un derrumbe en supermercado de Corea del Sur desató momentos de pánico este sábado en la ciudad de Daegu, cuando gruesas secciones de un techo de yeso colapsaron de forma repentina sobre los pasillos del establecimiento.

El desplome ocurrió a las 10:16 de la mañana (hora local) en una tienda comercial del barrio de Gwaneum-dong, en el distrito de Buk-gu. Los servicios de emergencia acudieron de inmediato para atender un saldo preliminar de al menos 38 personas con lesiones leves, en su mayoría adultos mayores.

La caída del techo tomó a todos de sorpresa

El desplome ocurrió sorpresivamente en el segundo piso de un edificio comercial de cuatro plantas mientras decenas de clientes realizaban sus compras matutinas. De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Daegu, los equipos de socorro coordinaron la evacuación inmediata de 66 personas que se encontraban atrapadas en la zona del colapso.

당구장 있던 건물서 판촉행사 중 천장 와르르…66명 극적 탈출 #뉴스1 https://t.co/vkD1fDaLME — 뉴스1 (@News1Kr) October 10, 2026

Imágenes difundidas desde el lugar muestran a los rescatistas removiendo escombros y polvo acumulado en busca de posibles atrapados. Nueve de los lesionados requirieron traslado urgente a hospitales locales para recibir atención médica especializada.

A pesar de la conmoción, la oficial del departamento de bomberos, Yoon Jong-mi, confirmó que el personal en la escena descarta, por el momento, víctimas con heridas de gravedad que pongan en riesgo sus vidas.

El caso llegó a oídos de la presidencia de Corea

La gravedad del suceso generó un impacto nacional inmediato. La oficina del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, emitió una orden prioritaria a las autoridades locales para destinar todos los recursos disponibles al rescate de los afectados y garantizar una respuesta integral en la zona siniestrada.

Hasta el momento, peritos e inspectores de seguridad desconocen las causas exactas que provocaron la falla estructural del falso techo. Mientras los bomberos aseguran el perímetro para evitar nuevos desprendimientos, expertos técnicos inician las investigaciones para determinar si el colapso se debió a deficiencias en la construcción, falta de mantenimiento o filtraciones en la estructura.