Presidente de Corea del Sur llega a México; abordará seguridad, economía y avances en IA

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, llegó a México tras su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), celebrada durante este semana en Nueva York, Estados Unidos.

Se desplegó un fuerte operativo en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para la recepción y posterior traslado del mandatario surcoreano, quien arribó en compañía de la primera dama Kim Hye-kyung y fue recibido por Roberto Velasco, el secretario de Relaciones Exteriores de México.

México es el principal socio comercial de Corea del Sur en América Latina

En una declaración días antes de la visita, Lee Jae-myung señaló que México es "un eje estratégico que conecta América del Norte con América Latina y es el principal socio comercial e inversor de la República de Corea en América Latina".

Agregando también que su viaje a territorio mexicano “fortalecerá aún más la relación de asociación estratégica establecida entre nuestros dos países en 2005 y reuniremos nuestra sabiduría para lograr resultados concretos que los ciudadanos y las empresas puedan sentir de manera tangible”.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-Myung llega a México para Visita de Estado.https://t.co/qSw0fy3geH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 24, 2026

¿De qué temas hablará Lee Jae-myung en su visita a México?

Lee Jae-myung mencionó que tratará varios temas de interés común entre México y Corea del Sur, destacando la economía y el comercio, el futuro de la IA, la tecnología, los avances aeroespaciales y cuestiones de seguridad.

También dijo que se continuará “fomentando de manera aún más activa los intercambios culturales y humanos".

Además de su reunión con las autoridades, acudirá a un foro empresarial y visitará la sede de la K-Expo, donde se presentan diversos programas de inversión que mantiene su nación en territorio mexicano.

¿Qué relación tiene Corea del Sur con México?

En agosto de este año, Roberto Velasco, el secretario de Relaciones Exteriores de México se reunió con su homólogo surcoreano Cho Hyun, por lo que la relación entre ambos países se sigue fortaleciendo.

De hecho, Corea del Sur es el sexto socio comercial más importante de México, pues las operaciones entre las dos naciones ascendieron a 29.7 millones de dólares en el año 2025.

