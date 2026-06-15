Más allá del K-pop: las 5 similitudes entre México y Corea del Sur que pocos conocen

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo une culturas, sino nos recuerda que entre naciones se pueden guardar bastantes similitudes a pesar de hablar diferentes idiomas y encontrarnos a más de 11 mil kilómetros de distancia; prueba de ello son México y Corea del Sur.

Dos países que parecen no tener nada en común, pero que a través de su música, gastronomía y su cultura han logrado crear una fuerte conexión con los mexicanos.

Más allá de la popular frase que nació en el Mundial de Rusia 2018: “coreano, hermano, ya eres mexicano”, ambos comparten más de lo que se cree. Por ello, en Azteca Noticias te decimos las 5 grandes similitudes con el país asiático.

¿En qué se parecen México y Corea del Sur?

México y el país de Asía del Este comparten una relación de más de 62 años, que históricamente comenzó a principios del siglo XX cuando mil coreanos fueron traídos con engaños a Yucatán.

Desde entonces, el intercambio cultural se hizo cada vez más frecuente hasta que en 1964 ambos países establecieron formalmente relaciones diplomáticas.

Este vínculo fortaleció el acercamiento de dos culturas que, más allá de las diferencias, comparten tradiciones y formas de convivencia que recuerdan a las mexicanas.

Gastronomía de Corea del Sur; ¿comen más picante que los mexicanos?

Es de cultura general que los mexicanos son apasionados de comer comida picante, una característica que compartimos con los coreanos.

Mientras que en el país tricolor el chile es un ingrediente que acompaña desde antojitos hasta platillos tradicionales, en Corea el picante también ocupa un lugar en la mesa, y por eso no sorprende que sea hogar del kimchi.

Así como para muchos mexicanos unos chilaquiles bien picosos son el desayuno perfecto, los coreanos también disfrutan de platillos con sabores intensos y picantes en su día a día.

Día de Muertos en Corea del Sur: ¿qué es el “Chuseok”?

Aunque no hacen ofrendas de siete niveles, no adornan con papel picado, y tampoco comen el famoso pan de muertos, hay una tradición coreana que también honra a sus ancestros y que suele guardar una similitud con el Día de Muertos: “Chuseok”.

Ambas festividades son rituales donde las familias se reúnen para mostrar amor, gratitud y respeto hacia sus antepasados y sus seres queridos, bajo la filosofía de que "vivir es recordar".

¿Quiénes beben más? naciones con bebidas tradicionales

Tanto en Corea del Sur como en México, las bebidas tradicionales forman parte de la identidad cultural y de la convivencia entre amigos y familiares.

En Corea, el soju y el makgeolli no pueden faltar en reuniones, celebraciones y encuentros después del trabajo. En México, el tequila, el mezcal y la cerveza acompañan fiestas, comidas y todo tipo de eventos.

Incluso el soju suele beberse en vasitos muy parecidos a los caballitos de tequila. En ambos países, compartir una bebida va más allá del consumo de alcohol: representa una forma de establecer lazos.

La familia: el núcleo de la vida social

Sí, tanto en México como en Corea la familia ocupa un rol fundamental. Existe un profundo respeto hacia los adultos mayores, e incluso la forma en que nos dirigimos hacia nuestros mayores suele guardar una similitud.

Aunque en el país asiático este respeto suele expresarse mediante el uso de honoríficos y un lenguaje más formal, en México también existe una fuerte tradición de mostrar consideración hacia los adultos mayores, incluso al dirigirse a ellos de "usted".

En ambos países, el respeto a los abuelos y a las figuras de mayor edad sigue siendo un valor profundamente arraigado en la cultura.

Disciplina en el trabajo y la educación

¡Aunque no lo creas! Coreanos y mexicanos consideran la educación y el esfuerzo laboral como herramientas clave para alcanzar el éxito.

Ambas naciones han impulsado su desarrollo económico mediante la capacitación, la industria y el comercio internacional, consolidándose como economías relevantes en sus respectivas regiones.

¿Dónde ver la transmisión del partido entre México y Corea del Sur gratis en vivo?

TV Azteca transmitirá el partido México vs Corea del Sur el próximo jueves 18 de junio, a través del Canal 7 de televisión abierta, al igual que en la app y el sitio web de Azteca Deportes en vivo y gratis a partir de las 19:00 horas.

