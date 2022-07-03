VIDEO: derrumbe de glaciar en Alpes italianos, van 6 muertos

Tragedia en Alpes italianos tras el derrumbe de un glaciar que al momento ha reportado al menos 6 muertos. El servicio de emergencias de Italia ha informado que un desprendimiento de roca provocó la apertura de una grieta en las cercanías de un sendero donde había varios excursionistas.

Parte de un glaciar de montaña se derrumbó los Alpes italianos en medio de temperaturas récord, un episodio que al momento ha cobrado la vida de al menos seis personas y que ha dejado a otros ocho heridos, según el más reciente reporte de las autoridades locales.

Parts of a mountain glacier collapsed in the Italian Alps on Sunday amid record high temperatures, local authorities said, with local media reporting that at least six people had been killed. https://t.co/Z1YFaxtAXW — Reuters Science News (@ReutersScience) July 3, 2022

Tragedia en alpes italianos tras derrumbe de glaciar

El Gobierno de la provincia de Trento, ciudad italiana situada en la región de Trentino-Alto Adigio, señaló que se está llevando a cabo una serie de operaciones de rescate tras una gran "avalancha de hielo" en la que se vieron implicados varios excursionistas, por lo que añadió que era probable que hubiera un "elevado número de víctimas".

El derrumbe en el glaciar de los Alpes italianos, se produjo en la Marmolada, que con sus más de 3 mil 300 metros, es la montaña más alta de los Dolomitas, una cadena de los Alpes italianos orientales, que se extiende por las regiones de Trento y Véneto.

Luca Zaia, presidente del Véneto, señaló que los heridos por el derrumbe en el glaciar, fueron trasladados a hospitales de las ciudades cercanas de Belluno, Treviso, Trento y Bolzano.

Glacier collapses in Italian Alps today !



This reminds me when is Ma!no going to appear before ED ! pic.twitter.com/VPxE5qa5jy — Pushyamitra 🚩🇮🇳🪷🇮🇳🚩 (@pushyamitrsunga) July 3, 2022

Video: Glaciar se derrumba en Alpes italianos

La filial de rescate alpina ha señalado que la enorme masa de hielo se derrumbó cerca de la ruta que suelen utilizar los excursionistas y escaladores para llegar a la cumbre de esos Alpes italianos.

Zaia, agregó que: "Afortunadamente las condiciones meteorológicas son buenas, pero el peligro es que se produzcan nuevos derrumbes".

Cabe señalar que un aumento de las temperaturas medias ha provocado que el glaciar de la Marmolada, al igual que muchos otros en todo el mundo, se reduzca constantemente en las últimas décadas.