Científicos descubren la isla más al norte del mundo

Después de una expedición en Groenlandia, un grupo de científicos pisó la isla más al norte del mundo. Se trata de una pequeña isla frente a la costa de Groenlandia y que los expertos aseguran es el punto de tierra más septentrional del mundo y que fue revelado debido a los cambios en la plataforma de hielo.

Descubren la isla más septentrional del mundo

En un inicio los científicos y exploradores polares pensaron que habían llegado a Oodaaq, una isla descubierta por un equipo de investigación originario de Dinamarca en el año de 1978, Sin embargo después de verificar la ubicación exacta, se dieron cuenta que se trataba de otra isla, ubicada a 780 metros al noroeste.

La isla tiene una altura aproximada de tres metros y mide unos 30 metros de ancho, se encuentra formada por lodo de los fondos marinos y por morrenas, tierra y roca que dejaron los glaciares en movimiento.

Morten Rasch, jefe de la instalación de investigación de la Estación Ártica en Groenlandia:

"No era nuestra intención descubrir una nueva isla. Solo fuimos allí para recolectar muestras".

El grupo de científicos recomienda que se llame "Qeqertaq Avannarleq" (la isla más septentrional) en idioma groenlandés.

Christiane Leister, empresaria suiza:

"Todos estaban felices por haber encontrado lo que pensamos que era la isla Oodaaq. Es un poco como los exploradores del pasado, que pensaban que habían llegado en un lugar determinado, pero en realidad encontraban un lugar totalmente diferente".

Descubren la isla más septentrional del mundo|“Reuters”

Desde hace años se buscaba la isla más al norte del mundo

En las últimas décadas, varias expediciones estadunidenses llegaron a la zona en busca de la isla más septentrional del mundo. En el año de 2007, el veterano del Ártico Dennis Schmitt descubrió una isla similar cercana.

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El hallazgo se hizo mientras las naciones árticas (Estados Unidos, Rusia, Canadá, Dinamarca y Noruega) se alistan en una "batalla" por el control del Polo Norte. En la zona ubicada a unos 700 kilómetros al norte, las naciones mencionadas "se disputan" el lecho marino circundante, los derechos de pesca y sobre todos las rutas de navegación que recientemente han expuestas por el derretimiento del hielo.