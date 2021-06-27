Ya son 9 los muertos por derrumbe de edificio en Miami

El número de muertos tras el derrumbe de un edificio de apartamentos en Surfside en Miami, Florida, ocurrido el pasado jueves, aumentó a nueve este domingo 27 de junio, informó la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

En conferencia de prensa, la funcionaria informó:

Pudimos recuperar cuatro cuerpos más entre los escombros, así como otros restos humanos”, explicó la alcaldesa Daniella Levine Cava ante los periodistas.

Dio a conocer que luego de arduas tareas de rescate, se logró ubicar tres cuerpos más y que una de las víctimas murió en el hospital.

Al día de hoy, una víctima murió en el hospital y recuperamos ocho víctimas mortales en el lugar, por lo que confirmo que actualmente el balance de muertos es nueve.

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Informó que han sido identificadas cuatro de las víctimas y ya se ha informado a sus seres queridos de su muerte. En este sentido, pidió a los familiares que aporten pruebas de ADN para facilitar las tareas de identificación.

Mientras tanto, más de 150 personas siguen sin ser localizadas, y entre los desaparecidos hay al menos 18 latinoamericanos.

La Cancillería de Paraguay informó que seis de sus ciudadanos están en esa lista, entre ellos la hermana de la primera dama del país y sus familiares.

Qué pasó en el edificio derrumbado en Miami

El edificio Champlain Towers South, situado en Surfside en el límite con Miami Beach, se derrumbó en la madrugada del jueves por causas que aún no se determinan.

El complejo habitacional tiene más de 130 apartamentos, 80 de los cuales estaban ocupados. Y se estima que 55 se derrumbaron. La búsqueda está siendo lenta y exhaustiva, y se ha visto dificultada en los últimos días por varios incendios entre los restos del edificio y malas condiciones climáticas.

Levine Cava insistió en que los rescatistas están ante un "riesgo extremo" al desplazarse por los escombros.

El derrumbe ocurrió antes de las 2:00 am hora local del jueves y afectó a la parte trasera de Champlain Towers South, un condominio de 12 plantas y más de 130 apartamentos frente al mar.

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