VIDEO: Accidente en globo aerostático deja 5 muertos en Albuquerque

Un globo aerostático se estrelló contra cables eléctricos, lo que provocó que se incendiara y posteriormente cayera, dejando un saldo de cinco muertos por este accidente ocurrido en un vecindario de Albuquerque, la ciudad más grande de Nuevo México, Estados Unidos.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, el viento hizo que la aeronave se impactara contra los cables, lo que desencadenó la emergencia en la que el piloto se encuentra entre las víctimas mortales.

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“Desafortunadamente, hubo cuatro muertos como resultado de las heridas del accidente en el globo aerostático”, indicó el departamento de policía en redes sociales.

Una persona más había sido trasladada a un hospital local, donde se reportó en estado crítico e inestable, por lo que minutos más tarde “sucumbió a sus heridas” y murió.

The male adult who was transported to the hospital succumbed to his wounds. Our prayers go out to the friends and family of all five people who tragically lost their lives. — Albuquerque Police Department (@ABQPOLICE) June 26, 2021

“Nuestras oraciones están con los amigos y familiares de las cinco personas que perdieron la vida trágicamente”, mencionó la policía local en redes sociales.

Un testigo compartió en redes sociales un video donde se observa que el globo aerostático va cayendo a tierra, sin la canasta donde viajan los pasajeros. “Primero se fue la luz. Miré por la ventana y lo vi caer sin canasta. Horrible”, escribió el internauta.

Power went out first. Looked out my window saw it falling with no basket. Horrible. pic.twitter.com/5m5jWUpsmC — KarMaWorKs JT 🇺🇸 USA (@KJT8899) June 26, 2021

Fuertes vientos dificultan el vuelo de otros globos aerostáticos en Albuquerque

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que la canasta del globo aerostático se estrelló en la esquina de una calle ubicada en el vecindario West Side, cerca de una farmacia. Con el impacto, el globo se separó de la canasta, por lo que esta parte de la nave aterrizó en otro lugar.

The balloon fell in the Southwynd housing area. On my neighbors house. pic.twitter.com/sBj5LO1g9n — Austin Council (@AustinCouncil1) June 26, 2021

Autoridades locales, citadas por Reuters, revelaron que las edades de los cinco muertos son de 40 a 60 años, pero hasta el momento no se han dado a conocer sus nombres.

Gilbert Gallegos, portavoz de la policía de Albuquerque, detalló que en la región a veces se registran vientos que dificultan la navegación de los globos.

Es una situación muy trágica, nuestros agentes que llegaron primero a la escena pasaron por un momento duro cuando vieron lo que vieron. Estas cosas son horribles.

Por este accidente, en el que hubo cinco muertos, el proveedor de electricidad más grande de Nuevo México señaló que hubo un corte de energía en el área, lo que afectó a más de 13 mil hogares y negocios.

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