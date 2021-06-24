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Se derrumba un edificio residencial de 12 pisos en Miami

La madrugada de este jueves se registró el derrumbe parcial de un edificio residencial de 12 pisos en Miami.

Colapso parcial de edificio en Miami Beach
Colapso parcial de edificio en Miami Beach.|REUTERS/Marco Bello

Escrito por: Arturo Engels

Un edificio residencial de 12 pisos se derrumbó parcialmente cerca de las 2 de la mañana (hora local) de hoy jueves en el vecindario de Surfside, en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos.

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade respondió en la escena, mientras que imágenes publicadas en redes sociales mostraron una pila de escombros del edificio residencial. Hasta el momento no se han reportado víctimas.

Má de 80 unidades de rescate del "MDFR" fueron enviadas al inmueble parcialmente ubicado en las cercanías de cerca de calle 88 y la avenida Collins.

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Por su parte, la policía de Miami Beach confirmó a través de su cuenta oficial en Twitter, que se trata de parte del inmueble "Chaplain Towers", un condominio de 12 pisos y 100 apartamentos que fue construido frente al mar en el año de 1981.

Rescatistas buscan a sobrevivientes entre los escombros

Entre las unidades de rescate que fueron enviadas a la zona, destacan los equipos de rescate técnico, además de la asistencia de los departamentos de bomberos municipales.

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