Se derrumba un edificio residencial de 12 pisos en Miami

Un edificio residencial de 12 pisos se derrumbó parcialmente cerca de las 2 de la mañana (hora local) de hoy jueves en el vecindario de Surfside, en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos.

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade respondió en la escena, mientras que imágenes publicadas en redes sociales mostraron una pila de escombros del edificio residencial. Hasta el momento no se han reportado víctimas.

#MDFRUpdate: Media staging area for partial building collapse is at a field near 86 Street & Collins Avenue. pic.twitter.com/aVvKkgPODm — Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 24, 2021

Má de 80 unidades de rescate del "MDFR" fueron enviadas al inmueble parcialmente ubicado en las cercanías de cerca de calle 88 y la avenida Collins.

Te puede interesar:

Fallo de un tribunal francés autoriza venta de CBD

Por su parte, la policía de Miami Beach confirmó a través de su cuenta oficial en Twitter, que se trata de parte del inmueble "Chaplain Towers", un condominio de 12 pisos y 100 apartamentos que fue construido frente al mar en el año de 1981.

Rescatistas buscan a sobrevivientes entre los escombros

Entre las unidades de rescate que fueron enviadas a la zona, destacan los equipos de rescate técnico, además de la asistencia de los departamentos de bomberos municipales.

🔴 URGENTE: Colapsó edificio residencial de 11 pisos en Surfside (a 6 millas de Miami Beach), ocurrió en la madrugada, se anticipan múltiples víctimas, se evacuaron los alrededores, al menos una persona ha sido rescatada con vida pic.twitter.com/58K9vWrpIt — Johnattan Bilancieri (@Bilancieri) June 24, 2021