Se derrumba un edificio residencial de 12 pisos en Miami
La madrugada de este jueves se registró el derrumbe parcial de un edificio residencial de 12 pisos en Miami.
Un edificio residencial de 12 pisos se derrumbó parcialmente cerca de las 2 de la mañana (hora local) de hoy jueves en el vecindario de Surfside, en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos.
El Departamento de Bomberos de Miami-Dade respondió en la escena, mientras que imágenes publicadas en redes sociales mostraron una pila de escombros del edificio residencial. Hasta el momento no se han reportado víctimas.
#MDFRUpdate: Media staging area for partial building collapse is at a field near 86 Street & Collins Avenue. pic.twitter.com/aVvKkgPODm— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 24, 2021
Má de 80 unidades de rescate del "MDFR" fueron enviadas al inmueble parcialmente ubicado en las cercanías de cerca de calle 88 y la avenida Collins.
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Por su parte, la policía de Miami Beach confirmó a través de su cuenta oficial en Twitter, que se trata de parte del inmueble "Chaplain Towers", un condominio de 12 pisos y 100 apartamentos que fue construido frente al mar en el año de 1981.
Rescatistas buscan a sobrevivientes entre los escombros
Entre las unidades de rescate que fueron enviadas a la zona, destacan los equipos de rescate técnico, además de la asistencia de los departamentos de bomberos municipales.
🔴 URGENTE: Colapsó edificio residencial de 11 pisos en Surfside (a 6 millas de Miami Beach), ocurrió en la madrugada, se anticipan múltiples víctimas, se evacuaron los alrededores, al menos una persona ha sido rescatada con vida pic.twitter.com/58K9vWrpIt— Johnattan Bilancieri (@Bilancieri) June 24, 2021