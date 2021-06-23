Fallo de un tribunal francés autoriza venta de CBD. Con base en el libre comercio de bienes dentro de la Unión Europea, la "Cour de cassation" dictaminó que los jueces no podían considerar ilegal la venta de "CBD" en Francia sin decir si había sido producido legalmente en un estado miembro del bloque.

El año pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que ninguna ley nacional podría prohibir la venta de "CBD" producido legalmente en un estado miembro, argumentó también el tribunal francés.

Cour de cassation:

"Sin considerar si las sustancias incautadas no se habían producido legalmente en otro estado miembro de la Unión Europea, el tribunal no proporcionó una base para su decisión".

[Colloque en direct] Le contrôle de proportionnalité https://t.co/FHaIYFusAF — Cour de cassation (@Courdecassation) June 23, 2021

La "Cour de cassation" ordenó a un tribunal de apelación inferior que se pronunciara nuevamente sobre un caso que involucraba al dueño de una tienda que vendía cannabidiol.

Mathieu Bensa, dueño de tienda de CBD:

"Estamos contentos. No entendíamos por qué Francia era el último país de la Unión Europea que no había dado acceso a la venta de plantas de cáñamo".

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El cannabis es la droga ilícita más disponible en Europa

El "CBD", un compuesto no psicoactivo derivado principalmente de la planta de cáñamo, ha sido investigado para diversas aplicaciones médicas, además de que se ha incrementado su uso como relajante.

Actualmente, el consumo de cannabis está prohibido en Francia, sin embargo, la "nación gala" tiene una de las tasas de consumo más altas de Europa.

A pesar de tener algunas de las leyes sobre narcóticos más estrictas de Europa, Francia ha experimentado un aumento continuo en el uso de drogas. La mayor parte de la resina de cannabis que entra en Francia procede de Marruecos, mientras que la marihuana, o hierba, se importa típicamente de los Países Bajos.

Selon l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), la teneur en THC de la résine de cannabis se situe désormais en moyenne entre 20 et 28 %, soit près du double de celle de la fleur de cannabis. https://t.co/kfaB1slwZY



Hummmm! pic.twitter.com/X3hMt1po8M — toPot (@toPot_CA) June 19, 2021

Conforme a la más reciente encuesta del Observatorio Europeo de las Drogas y las Drogadicciones (OEDT, por sus siglas en inglés), Francia tiene la tasa más alta, con un 21.8 por ciento, de adultos jóvenes (de 15 a 34 años) que han consumido cannabis durante el último año.

¿Qué es el CBD y para qué sirve?

Se trata de un compuesto natural no psicoactivo o psicotrópico, con un enorme potencial terapéutico. Los investigadores tratan de dilucidar sus propiedades y su capacidad para mejorar síntomas de diversas enfermedades, mejorando así la calidad de vida de los pacientes.

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¿Qué efectos secundarios tiene el CBD?

Los efectos adversos más comunes encontrados en los estudios fueron somnolencia, disminución del apetito, vómitos, diarrea y aumento de las enzimas hepáticas. El deterioro moderado a grave de la función renal o hepática puede, en teoría, reducir la eliminación y/o la excreción de la CBD.