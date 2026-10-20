La realidad del desabasto de medicamentos en México: ahora buscan culpar al personal de salud

El desabasto de medicamentos en México es una realidad, aunque mucho haga el Gobierno por querer minimizarlo. Por un lado, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, afirmó que al interior del IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar hay personal que sustrae medicinas para venderlas fuera.

El Gobierno federal sostuvo que la compra de medicamentos e instrumental médico avanza bien, que ya no hay corrupción y que se genera ahorro, pero el panorama en realidad es otro.

María Luisa Guisa, directora de la Fundación de Cáncer de mama, señaló que la cobertura de mastografías pasó de más de 27% a cerca de 7% a nivel nacional.

El contraste también se refleja en clínicas y hospitales del país, como el de Baja California Sur, donde persisten las carencias pese a las promesas oficiales.