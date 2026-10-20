Deuda millonaria en medicamentos: Gobierno debe 10 mil millones de pesos a farmacéuticas

Esta mañana, en conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum, autoridades del sector salud informaron sobre un adeudo pendiente con empresas farmacéuticas por la entrega de insumos al gobierno federal.

Facturas congeladas por meses: Salud debe 10 mil millones pendientes a farmacéuticas

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, y el director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, detallaron que, tras realizar pagos por 10 mil millones de pesos correspondientes a insumos entregados en 2026 que sumaban 10 meses paralizados, aún resta por saldar un monto equivalente a otros 10 mil millones.

Ojo con esta cifra. El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, reconoció que el Gobierno Federal debe 10 mil millones de pesos a las farmacéuticas que le venden medicamentos al sector salud público. Prevé que será antes de que termine el año se pueda cumplir con el pago pendiente de otros 10 mil millones de pesos pendientes a estos fabricantes. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 20, 2026

Reclamo en el IMSS: Personal de salud marcha con la CNTE por insumos y salarios

En tanto transcurre la mañanera, personal operativo del Instituto Mexicano del Seguro Social denunció el desabasto continuo de insumos básicos en unidades hospitalarias, catalogando como insuficiente la propuesta de incremento salarial presentada por la institución.

Además de exigir un incremento en la asignación presupuestal para la contratación de personal y equipamiento de las áreas médicas, el gremio confirmó su participación en una marcha programada para este miércoles en conjunto con la CNTE, descartando la posibilidad de un paro de labores o huelga.

Trabajadores del @Tu_IMSS denunciaron la falta de insumos básicos en hospitales y calificaron como insuficiente el aumento salarial reciente. Además, exigen más presupuesto para salud, personal y equipamiento médico. También anunciaron una marcha para este miércoles junto con la #CNTE, aunque rechazaron los rumores sobre una posible huelga. @jessiemozar con la información en #HechosAM con @MLopezSanMartin — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 20, 2026

Caso de agentes estadounidenses en Chihuahua: Siguen investigaciones por violaciones a la Seguridad Nacional

Respecto a las investigaciones derivadas del accidente automovilístico en la sierra de Chihuahua donde fallecieron dos agentes estadounidenses, las autoridades federales expusieron los avances del proceso penal iniciado tras aquellos hechos.

La Fiscalía General de la República determinó en su momento que los elementos extranjeros ingresaron al país sin los permisos requeridos por la Ley de Seguridad Nacional para realizar una inspección nocturna de un laboratorio junto a la fiscalía local, tarea que corresponde al fuero federal.

Con base en las pruebas recabadas sobre la violación a los protocolos de cooperación internacional, el caso continúa su curso legal con las audiencias correspondientes contra el exfiscal de la entidad.

Negociación de aranceles con EU: México busca eliminar impuestos a autos y acero

Las conversaciones entre las delegaciones de México y Estados Unidos prosiguen con la finalidad de establecer un marco comercial que reduzca o elimine los aranceles impuestos por Washington a las exportaciones mexicanas de acero, aluminio y la industria automotriz.

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que, aunque no existe un documento definitivo, se registran progresos en las mesas de trabajo con las autoridades estadounidenses, enfatizando que cualquier entendimiento resguardará el marco constitucional, el empleo y la economía nacional.

Robo de insumos en el sector salud: Investigan desvío y reventa ilegal de medicamentos

La Secretaría de Salud confirmó la existencia de investigaciones activas por la sustracción y reventa de fármacos destinados al sector público, aunque también señaló que esta conducta ilícita no atribuye al personal médico ni de enfermería la responsabilidad del desabasto general.

Mientras hay desabasto, los medicamentos se venden en la calle. El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, admite que en hospitales públicos se roban los fármacos para revenderlos afuera. Hay casos documentados y otros bajo investigación. https://t.co/M3jvSdMh5q https://t.co/T4xLTGW9g3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 20, 2026

El subsecretario Eduardo Clark detalló que se han documentado expedientes donde insumos etiquetados como propiedad exclusiva del gobierno son retirados de clínicas y hospitales para comercializarse de forma irregular en las inmediaciones de los centros de atención.

Colapso en servicios de salud: Exigen frenar deterioro y sobrecarga de trabajo en el IMSS

Integrantes de la base trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social señalaron un deterioro estructural en las unidades operativas del país, derivado del diferimiento prolongado de citas, el desgaste de las instalaciones y la falta constante de equipo e insumos de trabajo.

Ante la sobrecarga de labores que enfrenta el personal en los hospitales, los empleados hicieron un llamado a las autoridades federales para reorientar las políticas de seguridad social y revertir las deficiencias que impactan directamente en la calidad del servicio a la derechohabiencia.