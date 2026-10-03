Estefany desapareció en Tlalpan; exigen su localización con bloqueo en la México-Cuernavaca

Una menor de 16 años fue reportada como desaparecida en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México (CDMX).

Se trata de Estefany Garduño Olmos, quien lleva dos días desaparecida, de acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia.

Bloquean autopista México-Cuernavaca por menor desaparecida

Como manera de protesta para exigir la aparición de la menor, familiares y conocidos bloquearon este sábado 3 de octubre el paso en la autopista México - Cuernavaca.

El cierre vial se realiza a la altura del kilómetro 30 (Avenida Cruz Blanca), en la colonia San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan, por lo que la alternativa vial es la carretera federal a Cuernavaca.

#AlertaVial 🚧 Bloquean la autopista México-Cuernavaca, a la altura de San Miguel Topilejo, en Tlalpan, por la desaparición de una adolescente de 16 años, identificada como Estefany Garduño Olmos. pic.twitter.com/H6UObkvjZ2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 3, 2026

¿Qué se sabe de la menor desaparecida en Tlalpan?

La ficha de búsqueda con el folio 20261002-017 señala que Estefany Garduño Olmos desapareció el 1 de octubre de 2026, y la fecha del reporte fue este viernes.

El lugar donde se le vio por última vez fue en la colonia San Miguel Topilejo. Como señas particulares, mide 1.5 metros y tiene 16 años.

Tiene pecas en las mejillas, un lunar entre la nariz y el labio superior, otro lunar en el pulgar de la mano izquierda, así como flexión permanente en el dedo meñique de la mano derecha.

Vestía una sudadera gris, pantalón de mezclilla azul claro con brillos, tenis negros con rosa, pero desde hace dos días se desconoce su paradero.

¿Dónde reportar a una persona desaparecida en CDMX?

La Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX asegura que no tienes que esperar 24, 48 o 72 horas para que una persona pueda ser reportada como desaparecida.

El reporte puede realizarse de manera presencial en las instalaciones de la Comisión de Búsqueda de Personas, ubicadas en Av Niños Héroes 102, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

También vía telefónica a través de los números 55 5658 1111 y 55 5484 0430. Incluso en el correo electrónico comisionbusquedadepersonas@cdmx.gob.mx

Mediante las redes sociales:



Facebook: @cbusquedacdmx

Twitter: @busqueda_cdmx

Instagram: @busqueda_cdmx

A través de las otras instituciones:



Locatel: 5658 1111

Secretaría de Seguridad Ciudadana: 5242 5100

C5: 911