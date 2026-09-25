Localizan a Scarlet Virginia, menor desaparecida cuando se dirigía a la secundaria en CDMX

Scarlet Virginia Ochoa Magaña, menor de 13 años reportada como desaparecida en la Ciudad de México (CDMX), fue localizada con vida.

Fue vista por última vez el 22 de septiembre de 2026 camino a la secundaria en la colonia Portales Sur, alcaldía Benito Juárez.

Las autoridades no han informado más detalles al respecto sobre la localización de la menor, quien será valorada por un médico legista para saber su estado de salud.

Familia de Scarlet Virginia agradece ayuda para buscar a menor desaparecida

Carlos Ochoa, papá de la menor, confirmó a Azteca Noticias que su hija "está sana y salva", por lo que se procedió a la cancelación de la ficha de búsqueda que emitó la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

El padre de la menor compartió un mensaje expresando su agredecimiento a las personas que se sumaron a la búsqueda de la estudiante de tercer año de secundaria.

"No tenemos cómo agradecer todo lo toda la atención y por la atención de la de la que se sumó a la causa", comentó el padre de la estudiante.

¿Qué se sabe de la desaparición de Scarlet Virginia en CDMX?

Previamente a la localización de la menor, la señora Miuryel Svetlana, mamá de Scarlet, contó en entrevista con Azteca Noticias, que su hija salió de casa a la secundaria donde estudia el tercer grado, pero nunca entró a clases.

Para asistir a clases toma un camión de transporte público y el día en que desapareció fue vista por última vez cerca de las 13:10 horas.

Incluso una cámara de seguridad grabó a la menor y después nada se supo de ella.

"Cuando yo llego en la noche, que siempre paso a recogerla, pues veo que Scarlet nunca sale de la secundaria. Empiezan a cerrar la reja a la que me acerco y comento al personal que no veo a Scarlet, a lo que me preguntan en qué grupo va, les respondí y en ese momento me dijo la trabajadora: 'déjeme checar si Scarlet vino a a la escuela', y efectivamente, Scarlet nunca llegó", relató.

