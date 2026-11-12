Una menor de 14 años llamada Maritere Morales López fue reportada como desaparecida en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex) desde el 5 de noviembre de 2026.

La familia de la menor de edad, de acuerdo con la información preliminar con la que cuenta, sospecha que un sujeto que se dedica a limpiar vidrios de los automóviles en la zona estaría presuntamente implicado.

Maritere no regresó a casa tras salir de la escuela

El último rastro que se tiene de ella es que salió de clases a las 19:30 horas de una secundaria ubicada en la colonia del Carmen, muy cerca donde trabaja su mamá, pero no regresó a casa en el transporte escolar que suele llevarla.

“Desde el primer día que hija ya no regresó a casa, me me este me fui a hablarle a la directora de la escuela donde niña estaba en clases Entonces, como al ver que mi hija no llegó del del transporte del transporte que ella tomaba para llegar a casa, pues vi que pasó la combi que la dejaba y y no bajó mi hija”, relató María de Jesús, su mamá, en entrevista con Azteca Noticias.

La señora llamó al chofer de la combi para saber qué había pasado con Maritere, pero él le dijo que no vio a la estudiante de tercer grado de secundaria.

“Imediatamente le marqué al señor de la combi para que me dijera qué había pasado o si la había dejado. Me dijo: ‘no señora, la niña no salió, no la vi, entre todos los niños no la vi’. Lo que hice fue comunicarme con la directora y me dijo ‘no, señora, todos salieron como siempre’ y fue todo”.

La desesperación comenzó a invadir a la mamá de la estudiante. Al regresar a casa, vio una patrulla pasar y pidió ayuda. Con el apoyo de la unidad, estuvo buscando a su hija por la zona, pero no la encontró y hasta el momento no se sabe dónde está.

Sospechan de limpiador de parabrisas de la zona; fue grabado armado

Al día siguiente la señora regresó a la escuela con su otra hija, de 18 años, y ella habló con compañeros de Maritere para saber si la vieron o sabían algo de ella.

“Le dijeron que este que habían visto a mi hija que este salió con todos, pero que la la estaba esperando pues un fulano (...) le dijeron a mi hija que esa persona se la había llevado”.

Esta persona se trata de un sujeto que limpia los parabrisas de los automóviles de la colonia. Una persona le hizo llegar un video a la familia de la menor en el que se aprecia a dicho hombre en la calle con un cuchillo y esta información ya fue compartida con las autoridades, pero aseguró que hasta ahorita no ha tenido ninguna respuesta.

“Él se dedica a limpiar parabrisas ahí por donde está mi trabajo y pues se droga y todo eso, es muy violento. Ya lo habían visto por ahí. De hecho él vive por ahí en esa colonia y ahorita ya no lo han visto (...) desde el día que desapareció mi niña desapareció él, no se le ha visto”, contó la mamá de la estudiante.

“Siento que no aguanto. Es muy fuerte solamente la gente que vivimos o que pasamos estas circunstancias sabemos lo que se lo que sentimos como madre, la verdad es una cosa muy horrible que no se lo deseo a nadie en especial ni a mi peor enemigo”, añadió.

Emiten ficha de búsqueda para encontrar a Maritere Morales López

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) investiga la desaparición de Maritere Morales López y se emitió la ficha de búsqueda correspondiente, aunue en el boletín con el folio ODI/ECA/A/1036411/2026 se estableció que los hechos ocurrieron en la colonia Boulevares Ecatepec.

Maritere Morales López mide 1.58 metros, es de complexión delgada, cara alargada y tiene cabello negro ondulado, nariz recta, orejas chicas y mentón oval.

Pesa 55 kilogramos, es de tez morena clara, con frente mediana, cejas semipobladas, labios delgados, pómulos prominentes y ojos obscuros medianos.

Como señas particulares, tiene un lunar en el lado izquierdo del labio inferior. Vestía una playera blanca, pants escolar color azul marino con franjas blancas, sudadera negra y tenis blancos.

La señora María de Jesús pidió ayuda a la ciudadanía para encontrar a Maritere y envió un mensaje diciendo que si ven a este sujeto o a ella, alerten a los números de contacto del boletín.

“Que se tienten en el corazón, que me ayuden para localizar a mi hija porque es muy fuerte esta angustia que siento de no saber de mi hija nada. Van a ser siste días, mañana son siete días de no saber nada de mi hija (...) para mi hija, que ojalá si ve esto, si tiene una oportunidad de escaparse o si puede hablarme, ella sabe perfectamente bien mi número telefónico, que me hable o que pida ayuda”.

“Espero en Dios y en todo el mundo Que si alguien ve a mi hija me lo hagan o que le llamen a los números de la de las autoridades o a los números que aparezcan en sus fichas de búsqueda”, expresó llorando la mamá de Maritere.