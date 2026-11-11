La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) emitió dos nuevas fichas de búsqueda bajo el protocolo Alerta Amber tras la desaparición de dos menores de edad en la capital del país. Se trata de Sebastián Sánchez Barrios, de 15 años, y Anai Cecilia Martínez Pérez, de 17 años de edad. Las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para agilizar su búsqueda y pronta localización, ya que las primeras horas tras su desaparición son determinantes para garantizar su integridad física.

Sebastián Sánchez desapareció en la alcaldía Iztapalapa

Sebastián Sánchez Barrios, de 15 años de edad, fue visto por última vez alrededor de las 12:30 horas del martes 10 de noviembre de 2026 en la colonia Santiago Acahualtepec, dentro de la alcaldía Iztapalapa. La denuncia formal por su desaparición quedó interpuesta al día siguiente, el 11 de noviembre.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Sebastián Sánchez Barriis, de 15 años, visto por última vez el pasado 10 de Noviembre, en la colonia Santiago Acahualtepec, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/YnRbNKBohW — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) November 11, 2026

El menor mide 1.60 metros, es de complexión delgada, piel clara, cabello lacio castaño oscuro y ojos medianos café oscuro. Para facilitar su identificación en la vía pública, es clave prestar atención a sus señas particulares, entre las que destacan una cicatriz en el lado derecho de la nariz, otra cicatriz en el lado izquierdo de la frente y un lunar en la parte superior izquierda de la espalda. Al momento de su desaparición vestía una playera negra, sudadera azul marino, pantalón negro y tenis cafés.

Buscan a Anai Cecilia en la alcaldía Cuajimalpa

Por otro lado, se activó la Alerta Amber para dar con el paradero de Anai Cecilia Martínez Pérez, de 17 años de edad. La adolescente fue vista por última vez el domingo 8 de noviembre de 2026 cerca de las 17:00 horas en la colonia Granjas Palo Alto, en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, formalizándose la denuncia ese mismo día.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Anai Cecilia Martínez Pérez, de 17 años, vista por última vez el pasado 8 de noviembre, en la colonia Granjas Palo Alto, alcaldía Cuajimalpa de Morelos. pic.twitter.com/5no9gEZDek — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) November 11, 2026

Anai Cecilia mide 1.56 metros, es de complexión delgada, piel clara, cabello lacio castaño oscuro y ojos medianos café. La ficha de búsqueda no reporta señas particulares visibles, pero detalla que el día de los hechos llevaba puesto un pantalón de mezclilla, sudadera negra y tenis blancos.

Si usted cuenta con cualquier información que ayude a dar con la ubicación de Sebastián o Anai Cecilia, puede comunicarse de inmediato a las líneas de la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada: (55) 5345 5067, (55) 5345 5084 y (55) 5345 5082.