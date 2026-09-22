¿Qué oculta el gobierno? La dolorosa crisis de 132 mil personas desaparecidas en México: VIDEO

México enfrenta una profunda crisis de personas desaparecidas. De acuerdo con estimaciones de organizaciones y académicos retomadas en un reporte de Azteca Noticias, alrededor de 132 mil personas permanecen desaparecidas, mientras que existen aproximadamente 79 mil cuerpos sin identificar y más de 5 mil fosas clandestinas en distintos puntos del país.

El reporte, presentado por Javier Risco y Manuel López San Martín, expone la situación que enfrentan las familias que buscan a sus seres queridos y cuestiona la respuesta de las instituciones encargadas de la búsqueda e identificación de personas.

Los recursos destinados a las labores de búsqueda han enfrentado recortes, mientras colectivos de familias continúan exigiendo verdad, justicia y acciones efectivas para localizar a las personas desaparecidas e identificar a quienes permanecen sin nombre.