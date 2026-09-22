¿Qué oculta el gobierno? La dolorosa crisis de 132 mil personas desaparecidas en México: VIDEO
Organizaciones y académicos estiman que 132 mil personas permanecen desaparecidas en México, mientras miles de cuerpos siguen sin ser identificados.
México enfrenta una profunda crisis de personas desaparecidas. De acuerdo con estimaciones de organizaciones y académicos retomadas en un reporte de Azteca Noticias, alrededor de 132 mil personas permanecen desaparecidas, mientras que existen aproximadamente 79 mil cuerpos sin identificar y más de 5 mil fosas clandestinas en distintos puntos del país.
El reporte, presentado por Javier Risco y Manuel López San Martín, expone la situación que enfrentan las familias que buscan a sus seres queridos y cuestiona la respuesta de las instituciones encargadas de la búsqueda e identificación de personas.
Los recursos destinados a las labores de búsqueda han enfrentado recortes, mientras colectivos de familias continúan exigiendo verdad, justicia y acciones efectivas para localizar a las personas desaparecidas e identificar a quienes permanecen sin nombre.