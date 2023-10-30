Desaparecen 4 hermanos estadounidenses en Meoqui, Chihuahua

Cuatro hermanos menores de edad, todos de nacionalidad estadounidense, fueron reportados como desaparecidos desde el sábado 28 de octubre en el municipio de Meoqui, Chihuahua; los niños son originarios de Oklahoma, según confirmó la Fiscalía General del Estado.

Los menores son Madahi de 13 años, Ismael de 14 años, Issac de 12 años y Elías de 9 años de edad, todos de apellidos Gómez Herrera Luis Mendoza.

En un comunicado, la dependencia indicó que Fiscalía de Distrito Zona Centro realiza investigaciones e implementó un operativo de búsqueda para localizar a los cuatro hermanos menores de edad, pero hasta el momento siguen reportados como ausentes y/o extraviados.

Madre de los 4 menores denunció la desaparición

La Fiscalía de Chihuahua reportó que fue la madre de los cuatro hermanos quien presentó los reportes de ausencia ante el Ministerio Público, por lo que rápidamente se publicaron las fichas de búsqueda y se difundieron a las distintas fiscalías que operan por todo el estado.

Además, las autoridades locales dieron aviso al gobierno de Estados Unidos dada la condición de ciudadanos norteamericanos de los cuatro menores.

Madahi, Ismael, Issac y Elías viven con su madre en la colonia Lázaro Cárdenas, del municipio de Meoqui, Chihuahua, sitio en el que fueron vistos por última vez. Según las indagatorias, aprovecharon una salida de la mamá para salir del domicilio, pero desde entonces se desconoce su paradero.

Menores habrían salido rumbo a Oklahoma

La Fiscalía General de Chihuahua indicó que, según las primeras indagatorias, se pudo establecer que el mayor de los hermanos habría comentado a una persona cercana que tenían planeado irse a Oklahoma, Estados Unidos, sitio de donde son originarios y en el que vive su padre.

Hasta el momento no se descarta que estén siendo auxiliados por adultos para trasladarse a ese lugar o trasladarse a otro destino previo a su arribo a los Estados Unidos.

"Se solicita el apoyo de la ciudadanía y medios de comunicación para localizarlos", añadió la Fiscalía al difundir las fichas de búsqueda.