Hallan en Morelos a joven estadounidense reportado como desaparecido en California

Un joven estadounidense de 19 años, quien fue reportado como desaparecido en San Francisco, California, fue hallado en el municipio de Cuautla, Morelos; autoridades alistan su deportación para que se reencuentre con sus familiares.

La Fiscalía especializada en Desaparición Forzada de Personas de Morelos informó que la Policía Municipal de Cuautla atendió un llamado en el que alertaban sobre un hombre que caminaba por las calles de la zona sin rumbo fijo, motivo por el que se aproximaron los agentes, ante los que se identificó como un ciudadano norteamericano.

Los oficiales trasladaron al joven estadounidense al Ministerio Público, donde se confirmó que existía una ficha de búsqueda emitida en los Estados Unidos, por lo que fue certificado médicamente.

Se perdió tras ingresar a México y terminó en Cuautla

El joven narró en comparecencia que ingresó a territorio mexicano con un grupo de personas, sin embargo, estos se separaron y él se quedó solo, por lo que días después llegó hasta el municipio de Cuautla, donde fue localizado por la policía municipal.

De acuerdo con la Fiscalía de Morelos, al no contar con documentos que amparan su estancia regular en el país, la Fiscalía de Desaparecidos realizó la entrega del joven a las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), para realizar los trámites correspondientes.

Hasta el momento se desconoce la fecha en que podría ser deportado a los Estados Unidos para que se reencuentre con sus familiares, quienes lo reportaron como desaparecido en julio de 2023, según la ficha de búsqueda emitida por las autoridades de ese país.

Desapareció en calles de un barrio de California

En la ficha de búsqueda la familia reportó que el joven estadounidense fue reportado como visto por última vez en el barrio de Youth Spirit Artworks, en el estado de California.

En esa ocasión vestía una sudadera verde con pantalones negros cuando caminaba por la zona hasta que perdieron todo contacto con él. Su lugar de residencia, según familiares y amigos, está en San Francisco.