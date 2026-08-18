Salieron de viaje a Mazatlán y nunca volvieron a casa: Suman casi 7 meses buscando a cuatro familiares desaparecidos

Óscar y sus cuñados Omar, Javier y Gregorio llevan casi siete meses desaparecidos después de viajar a Mazatlán, Sinaloa , en febrero pasado; los cuatro son originarios de Jiquipilco e Ixtlahuaca, Estado de México, y desde el 3 de febrero sus familias no han vuelto a saber de ellos .

Ese día salieron a cenar al restaurante ‘El Muchacho Alegre’ y posteriormente rentaron una unidad para continuar su recorrido; la esposa y la hija de Óscar también viajaban con ellos, pero ambas fueron privadas de la libertad y localizadas horas después.

Las familias mantienen la búsqueda y exigen respuestas

Desde entonces, sus familiares han realizado manifestaciones y acudido ante distintas autoridades para pedir avances que permitan conocer qué ocurrió con los cuatro hombres; una de las protestas más recientes ocurrió en la autopista Toluca-Tlaxcala, donde fueron colocadas lonas con los rostros de Óscar, Omar, Javier y Gregorio.

Suman varios detenidos pero el caso se mantiene abierto

De acuerdo con sus familias, 22 personas han sido detenidas, pero ninguna de esas acciones ha permitido conocer hasta ahora el paradero de los cuatro desaparecidos.

La incertidumbre ha llevado a los padres a insistir públicamente en su búsqueda; aseguran que continuarán presionando a las autoridades para evitar que el caso quede sin respuestas y mantienen el llamado para que sus hijos sean localizados.

Casi siete meses después de aquella salida en Mazatlán, la pregunta permanece para sus familias: ¿Dónde están Óscar, Omar, Javier y Gregorio?