Después de las inundaciones en Sudáfrica, las cuales dejaron más de 400 personas muertas, Ravi Pillay funcionario de KwaZulu-Natal responsable del desarrollo económico, el turismo y los asuntos medioambientales, informó que había entre 40 y 50 personas desaparecidas tras este desastre.

Las inundaciones han dejado a miles de personas sin hogar, han cortado los servicios de electricidad y agua; además de interrumpir las operaciones en uno de los puertos más activos de África, Durban.

Dozens still missing as South Africa floods death toll rises to 443 https://t.co/XmHd63PdXx pic.twitter.com/6h3BgkQkQH — Reuters (@Reuters) April 17, 2022

Inundaciones en Sudáfrica causan daños de millones de dólares

Las inundaciones en Sudáfrica han dejaron alrededor de 400 personas muertas y han causado daños de al menos 684 mil 58 millones de dólares en KwaZulu-Natal, declaró un funcionario provincial de alto rango, mientras socorristas buscaban a los desaparecidos y se esperaban más lluvias.

A view shows the remains of a building, which was destroyed during flooding leaving several people dead, at the KwaNdengezi Station, near Durban, South Africa, April 16, 2022. REUTERS/Rogan Ward|ROGAN WARD/REUTERS

Estado de emergencia por inundaciones en Sudáfrica

Más de 4 mil miembros de las fuerzas del orden se han desplegado en las áreas afectadas para apoyar los esfuerzos de socorro y mantener la ley y el orden, y el personal está ocupado reparando la infraestructur a dañada, como carreteras, suministro de agua, saneamiento y electricidad.

“Y como pueden ver, se han derrumbado muchos escombros y desechos debido a las fuertes lluvias recientes que han azotado nuestra ciudad. Y actualmente estamos en una campaña de limpieza, y yo diría que tomará algunos días para aclaremos”, dijo Eric Apelgren, director de Relaciones Internacionales y Gobernanza.

FILE PHOTO: A man walks around a damaged bridge caused by flooding in Umlazi near Durban, South Africa, April 16, 2022. REUTERS/Rogan Ward/File Photo|ROGAN WARD/REUTERS

Según el Servicio Meteorológico de Sudáfrica, se esperan más lluvias en partes de la provincia en los próximos días.

De acuerdo con el plan de gestión de desastres, los equipos de gestión de desastres provinciales y municipales están en alerta máxima para responder a las comunidades que se sabe que están en alto riesgo para evitar y minimizar el impacto del desastre provocado por las inundaciones.

Con información para Reuters.