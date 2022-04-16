Casi 400 muertos y 40 mil damnificados por inundaciones en Sudáfrica

En Sudáfrica hay alrededor de 400 muertos y un total de 40 mil 723 damnificados por las inundaciones en la provincia de KwaZulu-Natal desde el lunes pasado, según las autoridades locales.

El gobierno ha declarado estado de emergencia en la zona afectada y ha comprometido 68 millones de dólares para ayudar a miles de damnificados.

Ha estado lloviendo intensamente en KwaZulu-Natal desde el fin de semana, lo que dañó carreteras, casas, escuelas, postes de electricidad y muchas infraestructuras gubernamentales.

El puerto de Durban, uno de los puertos más activos de África, todavía está luchando para hacer frente a la magnitud de los daños causados por las inundaciones.

Las casas en muchas áreas han sido arrasadas por las inundaciones y muchas sumergidas en deslizamientos de tierra.

Varios residentes continúan buscando a sus seres queridos mientras los equipos de rescate oficiales se están dispersando.

Mmamoloko Kubayi / Ministro de Asentamientos Humanos de Sudáfrica:

Se han perdido muchas vidas, eso es lo que te dice que es terrible. Estuve en la reunión de la ONU ayer, los países enviando mensajes de condolencias y solidaridad para Sudáfrica, específicamente para KZ-N.

"Tener comunidades que están bloqueadas de oportunidades, trabajo, muertos, propiedades perdidas, esto es devastador para nosotros, estamos contando y sigue aumentando, estamos hablando de 4 mil casas que han sido dañadas completamente mientras hablamos de 8 mil parcialmente dañadas; y este número podría estar aumentando porque ha habido áreas a las que no han podido acceder en términos de evaluación técnica", dijo el Ministro de Asentamientos Humanos de Sudáfrica, Mmamoloko Kubayi.

Casi 400 muertos por lluvias e inundaciones en Sudáfrica, hay 40 mil damnificados. REUTERS/Rogan Ward|ROGAN WARD/REUTERS

Estado de emergencia por inundaciones en Sudáfrica

Más de 4 mil miembros de las fuerzas del orden se han desplegado en las áreas afectadas para apoyar los esfuerzos de socorro y mantener la ley y el orden, y el personal está ocupado reparando la infraestructura dañada, como carreteras, suministro de agua, saneamiento y electricidad.

"Y como pueden ver, se han derrumbado muchos escombros y desechos debido a las fuertes lluvias recientes que han azotado nuestra ciudad. Y actualmente estamos en una campaña de limpieza, y yo diría que tomará algunos días para aclaremos", dijo Eric Apelgren, director de Relaciones Internacionales y Gobernanza.

Según el Servicio Meteorológico de Sudáfrica, se esperan más lluvias en partes de la provincia en los próximos días.

De acuerdo con el plan de gestión de desastres, los equipos de gestión de desastres provinciales y municipales están en alerta máxima para responder a las comunidades que se sabe que están en alto riesgo para evitar y minimizar el impacto del desastre provocado por las inundaciones.