Salieron de Guadalajara y perdieron contacto: Desaparecen la joven Ari y su bebé de 1 año; viajaban a Culiacán

¡Las buscan con urgencia! La angustia se apoderó de la familia Robles Mercado tras la desaparición de Ari Princcesa Robles, de 21 años, junto a su hija, Gretchen Nevares Aguilar, de 1 año; ambas viajaban rumbo a Culiacán.

El pasado 13 de diciembre 2025, madre e hija abordaron un autobús de Guadalajara a Culiacán, con llegada prevista a las 7:00 de la mañana, pero nunca llegaron a su destino.

Celular de Ari Princcesa fue apagado y sus redes sociales desactivadas

Familiares de las desaparecidas han intentado contactarlas por todos lados; sin embargo, los esfuerzos han sido en vano, ya que el celular de Ari Princcesa se encuentra apagado y sus redes sociales fueron desactivadas.

Por otro lado, el papá de Gretchen, quien reside en Culiacán, también se encuentra incomunicado, por lo que ya se levantó la ficha de búsqueda para encontrar a la madre e hija.

"No podemos con esta angustia, toda la familia está buscándolas y nada, hemos querido rastrear el teléfono y no", compartieron la madre y abuela de las víctimas.

Piden a las personas compartir la ficha de búsqueda para que puedan localizar a Ari Princcesa Roble y a su hija.

"Que aquí las vamos a esperar (...) Por favor que compartan y si tienen alguna noticia si la ven que le digan que las estamos buscando, que se comunique por favor", dijeron a por medio de una llamada.

Características clave para encontrar a Ari Princcesa y su hija

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Ari Princcesa Roble, mide aproximadamente 1.55 metros y pesa 45 kilogramos. Como señas particulares, la joven de 21 años, tiene un tatuaje de una medusa en la muñeca, además de un tatuaje en el antebrazo con el nombre de "Anuel".

Por su parte, Gretchen Nevares Aguilar, bebé de 1 año de edad, tiene tez clara, pelo corto y ojos grandes.

Por este hecho, ya se presentó la denuncia correspondiente a la Fiscalía de Jalisco; sin embargo, no han recibido una respuesta positiva sobre el paradero de las víctimas.

Mientras, las autoridades ya difundieron la ficha de búsqueda y continúan con investigando los hechos; ya fue abierta una carpeta de investigación.