Descornan rinocerontes en Sudáfrica para alejar cazadores furtivos

El criador privado de rinocerontes más grande de Sudáfrica dice que ha mantenido a las especies protegidas a salvo de los cazadores furtivos durante cuatro años y medio, pero que no puede continuar con la labor si no se le permite vender sus cuernos.

El cuerno de rinoceronte se utiliza en la medicina tradicional china y es apreciado como símbolo de estatus en otras partes de Asia, lo que hace que su comercio sea lucrativo y la caza furtiva, que implica matar lo que es una especie protegida, sea un problema generalizado.

Platinum Rhino Conservation Enterprise es el racnho de John Hume, en la provincia del noroeste de Sudáfrica, el cual alberga a 1,985 rinocerontes blancos del sur. Hume ha presionado durante mucho tiempo al gobierno para que le permita vender sus cuernos, que retira legalmente y almacena para salvaguardar los especímenes.

"Para nosotros es una medida de seguridad, por lo que actúa como un disuasivo de la caza furtiva porque tenemos una gran cantidad de rinocerontes en el proyecto. Intentamos persuadir cualquier caza furtiva potencial que ocurra aquí recortando los cuernos de forma rutinaria, por lo que es un incentivo menor para que la gente venga aquí y cace furtivamente nuestro rinoceronte", dijo Michelle Otto, una veterinaria de vida silvestre que ayuda a recortar los cuernos de los rinocerontes de Hume.

Sudáfrica descuerna a rinocerontes para evitar la caza predatoria 🇿🇦🦏 pic.twitter.com/VqLpUWb5ZH — Reuters Latam (@ReutersLatam) June 7, 2020

El costo de salvar rinocerontes

Además de descornarlos, Hume utiliza cámaras y radares que han ayudado a mantener a los cazadores furtivos lejos de su parque, donde nacen doscientas crías de rinoceronte cada año desde 2019.

Pero el ex desarrollador de propiedades de 79 años dijo que esto, además de los cuidados que precisan los animales, tuvo un costo de 5 millones de rands mensuales (unos 352 dólares mensiales). La mitad se gasta en seguridad y el resto en alimentación y la administración del lugar, montos que él mismo pagó.

La oficina de Hume no tiene patrocinadores financieros.

Por ello, Hume ve en la venta legal de los cuernos que quitan en el rancho como una solución para recaudar fondos para la conservación, pero su propuesta no ha tenido éxito.

"Entonces, si tuviera mi gobierno para ayudarme a exportar mi producción de rinocerontes vivos, exportar cuerno de rinoceronte o iniciar una planta de procesamiento aquí, donde procesamos cuerno de rinoceronte en joyería o medicina. Si mi gobierno me ayudara a hacer eso para pagar este proyecto, este proyecto prosperará y mejorará cada vez más con más y más rinocerontes ", dijo Hume.

🦏🇿🇦 Descuerna rinocerontes para evitar caza furtiva en el parque Kruger pic.twitter.com/Ngvt9ZvOUX — Reuters Latam (@ReutersLatam) May 4, 2021

"Tengo miedo porque no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo para siempre. Son básicamente cinco millones de rands. He estado luchando para exportar algunos rinocerontes a Vietnam durante años y el gobierno simplemente encuentra formas de bloquear todo el tiempo en lugar de ayudarme ".

Sin embargo, una declaración en el sitio web del Ministerio del Medio Ambiente dijo que el comercio internacional de cuerno de rinoceronte sigue prohibido por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

La mayor parte de la caza furtiva de rinocerontes ocurre en los parques de caza estatales de Sudáfrica. Durante la primera mitad de 2021, la caza furtiva de rinocerontes en el país aumentó en 50% comparado con el año anterior, cuando la caza furtiva se desplomó debido a las restricciones por la COVID-19.

Algunos parques descornan algunos o todos sus rinocerontes para desalentar la caza furtiva, pero no siempre detiene la práctica, ya que partes del cuerno permanecen y vuelven a crecer.

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