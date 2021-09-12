VIDEO: Orca intenta escapar tras 40 años en cautiverio en Canadá

Una orca intentó escapar de su cautiverio en un parque de diversiones en Canadá tras estar 40 años atrapada, situación que quedó captada en video, por lo que cientos de personas piden que sea liberada.

La orca se llama Kiska y fue capturada cuando tenía tres años de edad, en Islandia, durante octubre de 1979. Desde entonces ha vivido en cautiverio, primero en el Hafnarfjordur Aquarium, donde fue vendida y trasladada a Canadá, en el parque Marineland Niagara Falls.

En el video se puede ver a la orca mientras estrella su cabeza contra la pared de vidrio del estanque; además, algunas personas que se encontraban en el lugar se quedaronn sorprendidas por la fuerza del animal.

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Cientos de activistas calificaron esta acción como un acto desesperado del animal por querer escapar, pues aseguran se trata de un acto de crueldad, por lo que piden que sea liberada lo antes posible.

La triste historia de la orca Kiska

La orca Kiska sorprendió al mundo tras revelarse un video en el que intentó liberarse de su cautiverio de cuatro décadas, pues se trata de la única especie que vive en el parque acuático debido a que las demás fueron vendidas y otra murió.

Kiska fue una orca que vivía con su familia en el océano de Islandia y que a finales de la década de los 2000, vivió con la ballena “Ike” luego del acuerdo entre dos empresas para que se reprodujeran.

Sin embargo, una batalla legal entre las dos empresas impidió que ambas siguieran juntas como se tenía pactado, por lo que Kiska volvió a vivir sola en el parque acuático, algo que la afectó desde 2011.

La orca también sufrió la muerte de su quinta cría, mientras que los demás ejemplares fueron vendidos o llevados a otros parques acuáticos.

DISTURBING: New footage shows Kiska the orca, who lives all alone at Marineland, slamming her head against the side of her tank. We've shared the footage with prov. authorities, who're investigating our legal complaint about the mental suffering we fear she's enduring. #FreeKiska pic.twitter.com/b45Q2T1RP4 — Animal Justice (@AnimalJustice) September 9, 2021