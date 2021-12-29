Descubren restos de submarino hundido durante Segunda Guerra Mundial

Buzos griegos descubren al submarino Jantina que había zarpado de la isla griega de Leros con 48 marineros a bordo, se hundió el 5 de julio de 1941, tras ser alcanzado por torpedos disparados por el submarino británico HMS Torbay durante la Segunda Guerra Mundial.

Fue descubierto el mes pasado por Kostas Thoctarides, uno de los buceadores más conocidos de Grecia, y su equipo al sur de la isla de Mikonos, a una profundidad de 103 metros, utilizando un vehículo submarino operado por control remoto, el ROV Super Achilles, que llevó a cabo una detallada inspección visual de los restos.

Kostas Thoctarides, el líder del equipo que localizó al Jantina a una profundidad de 103 metros frente a Mykonos, dijo a la Agencia de Noticias de Atenas Macedonia (AMNA) que sabía que los restos estaban en el área, pero "no sabíamos exactamente dónde."

"La historia naval es como un rompecabezas, y esto es parte de ese rompecabezas", dijo a Reuters Thoctarides. "El enfrentamiento de dos submarinos es un hecho naval poco común".

No se encuentran restos de submarino todos los días

"Es fascinante. No se descubren los restos de un submarino todos los días, es un viaje a través de la historia", dijo.

La detección fue posible gracias a los vehículos submarinos teledirigidos disponibles para el equipo de Thoctarides utilizados para inspecciones de proyectos submarinos, como tuberías y cables.

La identidad de Jantina se verificó utilizando registros de la Oficina de Historia Naval de Italia, afirmó.

Es el cuarto submarino localizado e identificado por Thoctarides

Kostas Thoctarides, un entusiasta de la historia naval y autor, ha descubierto cuatro naufragios modernos en Mykonos, Skiathos, Cefalonia y el Golfo Sarónico. Él dice que sólo una parte de los naufragios se ha localizado en los mares griegos.

"Mi estimación es que se ha identificado la cuarta parte del total", dijo, basado en su registro de naufragios después de años de estudio. "Grecia es un país con una historia naval muy importante. Hay riqueza histórica en cada región", agregó.

El submarino fue lanzado al mar en 1932

El submarino italiano fue lanzado al mar en 1932 durante la Segunda Guerra Mundial, en La Spezia, Italia. Su longitud era de 61,5 metros y su desplazamiento sumergido era de 810 toneladas.

En superficie, tenía una velocidad máxima de crucero de 14 nudos, mientras que sumergido era de 8 nudos. Su profundidad operativa máxima era de 80 metros. Su armamento consistía en 4 tubos de torpedos en la proa y 2 en la popa.

El submarino británico HMS Torbay, que había navegado desde Alejandría, Egipto, y estaba llevando a cabo su 3ª patrulla en el Egeo, lo vio.

A las 20:16 el HMS Torbay lanzó un ataque con 6 torpedos desde una distancia de 1500 yardas.

Los marinos sobrevivientes

Los dos primeros torpedos pasaron por delante del submarino italiano sin encontrar el objetivo. A las 20:17, sin embargo, el segundo grupo de torpedos dio en el blanco. El resultado fue el rápido hundimiento del submarino italiano.

De la tripulación del Jantina, sólo seis marinos lograron sobrevivir nadando en condiciones difíciles hasta la cercana isla de Delos.

