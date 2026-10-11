Design Week México 2026 celebra el talento nacional con “Diseño Contenido” en el Parque Lincoln

El diseño hecho en México regresa a Design Week México en su edición 2026. Este domingo, el público puede encontrar decoración, mobiliario y más en “Diseño Contenido”, una muestra abierta en el Parque Lincoln, en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. La presentan Arte y Cultura del Centro Ricardo Salinas Pliego y Banco Azteca.

Son 20 contenedores convertidos en espacios temporales para propuestas mexicanas, expuestas el 10 y 11 de octubre. Su carácter abierto busca relacionar creación, circulación y público. Andrea Cesarman, socia fundadora de Design Week México, destacó que el evento es clave para el turismo, pues octubre, mes del diseño, atrae a comunidad internacional. Añadió que el objetivo es que el diseño se disfrute en toda la ciudad, no solo entre diseñadores.

Uno de los espacios es el de Ícaro, programa de incubación de un año impulsado por Arte y Cultura de Grupo Salinas, con México Territorio Creativo y Banco Azteca. Ahí participan 14 expositores, entre ellos David Méndez, de la empresa Kima, que crea piezas de decoración y arte objeto en obsidiana y cerámica. Méndez agradeció el acompañamiento de la plataforma para crecer. Los visitantes, como Alejandro Campos, destacan la variedad de cerámica, iluminación y mobiliario.