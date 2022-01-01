Sudáfrica despide a Desmond Tutu

La mañana de este sábado Sudáfrica despidió con un modesto funeral de Estado, lejos de las excentricidades habituales, a uno de los principales cimientos de la lucha contra el racismo que laceró durante décadas aquel país, el arzobispo sudafricano Desmond Tutu.

Desmond Tutu, arzobispo anglicano y Premio Nobel de la Paz, falleció el pasado 26 de diciembre y desde entonces ha recibido homenajes previos a su funeral.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, la viuda Leah tutu y su hija, Naomi, fueron los encargados de liderar la ceremonia del funeral de Desmond Tutu, para recordar al hombre que ejemplificó como pocos, la libertad, la justicia y la paz.

Tras la misa del funeral, los restos de Desmond Tutu fueron incinerados en una ceremonia privada, para luego descansar permanentemente en la catedral de San Jorge.

El lugar que hace cuatro décadas, él mismo convirtió en un bastión contra la intolerancia y los abusos de una dictadura racista.

