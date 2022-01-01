Desmond Tutu: Sudáfrica lo despide con un modesto funeral

Este sábado, Sudáfrica despidió con un modesto funeral de Estado a Desmond Tutu, uno de los principales cimientos de la lucha contra el racismo que laceró durante décadas aquel país.

Durante el funeral de Desmond Tutu, el presidente de Sudáfrica, Cyrul Ramaphosa, elogió al arzobispo fallecido, de quien dijo que fue “nuestra brújula moral y conciencia nacional”.

Sudáfrica despide a Desmond Tutu

"Nuestro difunto padre fue un cruzado en la lucha por la libertad, la justicia, la igualdad y la paz, no sólo en Sudáfrica, el país donde nació, sino en todo el mundo", dijo Ramaphosa durante el funeral de Desmond Tutu, que se realizó, en Ciudad del Cabo, donde el arzobispo predicó durante años contra la injusticia racial.

Tras su discurso, el presidente de Sudáfrica entregó la bandera nacional a la viuda de Desmond Tutu, quien se encontraba sentada en una silla de ruedas en primera fila, cubierta con un manto púrpura, el color de la túnica clerical de Desmond Tutu.

Mientras tanto, en el exterior de la catedral, donde se restringió el número de fieles por las medidas contra el COVID-19, había carteles de Desmond Tutu a tamaño real con las manos entrelazadas.

Los familiares de Desmond Tutu estaban visiblemente emocionados. Su hija, la reverenda Nontombi Naomi Tutu, agradeció a las personas su apoyo al comienzo de la misa, con la voz brevemente temblorosa por la emoción.

¿Quién fue el arzobispo Desmond Tutu?

Desmond Tutut, quien falleció el pasado 26 de diciembre en Sudáfrica, a los 90 años de edad, fue un arzobispo abglicano y Premio Nobel de la Paz. El arzobispo vivió la mayor parte de su vida en la Ciudad del Cabo

|Reuters

Desmond Tutu es reconocido por su liderazgo unificador en la campaña sin violencia para resolver el problema del apartheid en Sudáfrica, por lo que ganó el Premio Nobel de la Paz.

"Hay suficiente de las cosas buenas que provienen de la generosidad de Dios, hay suficiente para todos, pero el 'apartheid' ha confirmado a algunos en su egoísmo, haciendo que agarren con avidez una parte desproporcionada, la parte del león, debido a su poder", dijo Desmod Tutu en su discurso al aceptar el reconocimiento en 1984.

