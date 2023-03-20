VIDEO: Despachador de gasolina le prende fuego a un cliente tras discusión en Brasil

El pasado sábado 18 de marzo, un automovilista llegó a una estación de gasolina en la ciudad de Curitiba, ubicada al sur de Brasil en el estado de Paraná. Luego de pedirle a un despachador que lo atendiera, se desató una discusión verbal que terminó con el empleado rociando de gasolina al hombre de 34 años y prendiéndole fuego.

Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad de la gasolinera, donde se pudo observar cómo el joven despachador, de nombre Paulo Sérgio Esperançeta, dirige el dispensador de combustible hacia el conductor mientras discutían. La víctima, identificada como Caio Murilo Lopes dos Santos, queda con la ropa empapada antes de que el empleado se dirigiera a él para prenderle fuego con un encendedor.

De inmediato las llamas se adhieren a Caio y se puede ver cómo huye desesperado mientras se quita las prendas ardiendo. Al mismo tiempo, otro empleado de la gasolinera observa el incidente y acude por el extintor para apagar a la persona incendiada; sin embargo, no fue suficiente para evitar que la víctima sufriera quemaduras en segundo y tercer grado.

#Brasil | 🛑 ¡IMÁGENES SENSIBLES! 🚨 ¡LO PRENDIÓ!



Un #cliente llega a la gasolinera a llenar su #tanque; por alguna razón discute con el encargado y éste, lo rocía de #gasolina y le prende fuego 🔥😳



Sufrió #quemaduras severas en los brazos, el pecho, abdomen y piernas. pic.twitter.com/JJhPp4ZUB5 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 20, 2023

Despachador de gasolina que roció combustible en cliente se encuentra prófugo

De acuerdo con testimonios recogidos por el medio local RPC, la discusión habría iniciado cuando el cliente se quejó con el despachador por dañar la llave de su vehículo al servir la gasolina. El intercambio de palabras llamó la atención de todos los clientes y escaló al punto en que Paulo Sérgio dirigió el líquido a Caio.

Por si fuera poco, el criminal, quien se encuentra prófugo al momento, comenzó a golpear al cliente cuando su compañero apagó el fuego de su ropa. Posteriormente fue trasladado a una estación de bomberos para brindarle los primeros auxilios y después al Hospital Evangélico Mackenzie, donde confirmaron sus quemaduras de segundo y tercer grado en los brazos, pecho y abdomen, además de las de primer grado en las piernas.

El equipo trató de recopilar información sobre dónde podría estar, dónde sería su residencia, ya que los empleados de la estación no tenían la información exacta, pero luego hicieron búsquedas y no pudieron ubicarlo. Tampoco el automóvil que usó para salir. la estación, ni su residencia Teniente Renan Henrique Gusmão

La Policía Civil (PC-PR) informó que el caso será analizado por la autoridad policial de la zona y confirmaron que se escuchará a la víctima y a los testigos en la investigación formal, por lo que ya se toma en cuenta todo los factores que podrían influir en el atentado contra el hombre de 34 años.

