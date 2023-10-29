Uniformados despiden con honores a perrita policía con cáncer terminal

Candy es la valiente perrita policía que formó parte del departamento de Virginia, en Estados Unidos, y fue despedida con honores por todos sus compañeros humanos, luego de enfermar de cáncer terminal.

En medio de un pasillo de honor fue como la perrita policía salió por última vez del edificio de seguridad, acompañada por el oficial Tony Natalzia, quien fue su entrenador y compañero durante todos sus años de servicio. Mientras el resto de los uniformados le rendían un homenaje por su labor y valentía.

La oficina del sheriff de Virginia compartió una publicación del momento de la despedida de Candy, la primera perrita de detección de narcóticos, “se retiró después de casi 10 años de servicio y miles de búsquedas operaciones”, compartió.

La perrita policía fue diagnosticada unos días antes con cáncer y lamentablemente ya no se podía hacer nada. Por lo que el departamento de policías honró su servicio formando un pasillo en el centro correccional de Virginia Beach, con los agentes saludando mientras pasaba.

“Desde que se unió al departamento en 2014, K9 Candy completó más de 2900 búsquedas operacionales. Ella es responsable de incautar 278 libras de narcóticos ilegales con un valor estimado en la calle de 937.895 $. ¡Buena chica! ¡Te echaremos de menos, K9 Candy!”, se lee en el mensaje que compartió el departamento de policía de Virginia.

Murió Candy la perrita policía con cáncer terminal

Cuatro días después de la despedida con honores de Candy, la valiente perrita policía, la oficina del sheriff informó a través de sus redes que había

La oficina del sheriff informó que Candy, la valiente perrita policía, murió cuatro días después de su despedida con honores del departamento de seguridad y todos los oficiales lamentaron la triste noticia.

“Estamos tristes de compartir la noticia de que K9 Candy ha fallecido después de una breve batalla contra el cáncer. Estamos agradecidos por sus 10 años de servicio fiel antes de su jubilación esta semana. DEP, Candy. Te echaremos mucho de menos”.