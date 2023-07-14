Pareja tiene sexo en cablebús de Ecuador; despiden a trabajador que filtró el video

El Consorcio Aerosuspendido Guayaquil, operador del sistema de cablebús en Ecuador, informó que despidió al trabajador que difundió el video de una pareja teniendo sexo en una de las cabinas, que se volvió viral en redes sociales.

Mediante un comunicado, la empresa rechazó que en sus instalaciones “se realicen actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres”. Asimismo condenó la difusión del material.

“Se activaron todos los protocolos internos y se tomaron las medidas administrativas contra el personal involucrado, que ya no forma parte del consorcio a raíz del incidente” compartieron en el mensaje difundido mediante sus redes sociales.

Pareja tiene relaciones sexuales en el cablebús de Ecuador

En redes sociales se viralizó el video del momento en el que una pareja tuvo sexo dentro de una de las cabinas del cablebús de Guayaquil, Ecuador, a pesar de saber que eran grabados por las cámaras de seguridad.

Presuntamente, el hecho ocurrió el 24 de junio, pero recientemente se viralizó en las redes sociales. En las imágenes se pudo ver a la pareja sentada en los asientos del transporte, iban solos en la cabina.

De un momento a otro, la chica se levantó, ambos se bajaron los pantalones y comenzaron a tener intimidad en el lugar, sin importarles que eran grabados o que los pasajeros de otras cabinas los vieran.

El consorcio también indicó que aunque la pareja no cometió un delito al tener sexo en un lugar público, sí cometieron una falta administrativa, por lo que las autoridades de Ecuador ya los buscan para que reciban la sanción pertinente.

“Es importante resaltar que esto se trata de un hecho aislado, que no debe afectar la operación comercial de este medio de transporte”, concluyó la empresa en su comunicado.