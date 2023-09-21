Desplegarán a agentes del INM en rutas férreas por llegada masiva de migrantes

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que desplegará agentes federales en algunas rutas férreas en todo el país; esto debido a la llegada masiva de migrantes a través de los trenes de Ferromex, empresa que suspendió operaciones en el norte de México.

En un comunicado, indicó que la medida se tomó para evitar accidentes como mutilaciones o pérdidas de vidas humanas tras caer a las vías de los trenes de carga. Al mismo tiempo, el INM anunció que pidió a Ferromex aumentar la seguridad privada que viaja en los vagones.

De acuerdo con el organismo de la Secretaría de Gobernación (Segob), desde marzo de este año se propuso a la empresa instalar puntos de revisión en Huehuetoca, Estado de México; Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León, Durango y Chihuahua.

Llegan hasta 3 mil migrantes en trenes de Ferromex

El INM explicó que, en lo que va del mes septiembre, identificó que hasta 3 mil personas abordaron un tren de forma irregular con el fin de cruzar la frontera a los Estados Unidos. Desde entonces, los migrantes han utilizado esta vía para trasladarse por todo el país.

Añadió que hasta el momento no hay registro de personas heridas al caer a las vías, ni pérdida de vidas.

Ferromex frena operaciones por arribo de migrantes

Un día antes, Ferromex suspendió operaciones en 60 trenes de carga con rumbo al norte de México. Esto al identificar un "notable incremento" de migrantes que están utilizando los vagones para desplazarse a la frontera.

"Ante el notable incremento de personas migrantes concentradas en diversas regiones del país y el severo riesgo que representa para la integridad de ellas la utilización de trenes de carga para transportarse, Ferromex tiene detenidos temporalmente y hasta el momento 60 trenes, equivalentes a la capacidad de mil 800 camiones, en rutas hacia el norte del país, en las regiones impactadas por esta problemática social y humanitaria”, explicó.

La compañía también mencionó que, en las últimas semanas, se han registrado accidentes que terminaron con pérdida de vidas o lesionados tras caer a las vías del tren.

Trabaja @Ferromex para restablecer tráfico de trenes con seguridad para migrantes y usuarios. pic.twitter.com/V6YHwnivyw — Grupo México Prensa (@GMexico_Prensa) September 20, 2023

Se entregan en la frontera migrantes que arribaron en tren

Este miércoles 20 de septiembre, miles de migrantes arribaron a la frontera con Estados Unidos tras viajar por más de 10 días en los vagones de trenes de carga. Al llegar, hicieron largas filas para entregarse a las autoridades de ese país y ser procesados, trámite que no les garantiza quedarse ni recibir su cita de asilo.